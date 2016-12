Odboráři pošty: stávka ve čtvrtek bude, kolik lidí ji podpoří, nevíme

Ostrava – Pondělní výstražná stávka pracovníků České pošty neměla takovou podporu, jako její organizátoři ze tří menších odborových svazů předpokládali.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Filip Vlček

Předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský ve středu 21. prosince ale Deníku potvrdil, že celodenní stávka naplánovaná na čtvrtek 22. prosince se konat bude. „Stávkovat se bude 24 hodin od středeční do čtvrteční půlnoci. Kolik lidí se ke stávce přidá, nevím. Zaměstnanci mají povinnost nahlásit účast ve stávce zaměstnavateli. Určitě to není lehké rozhodnutí, zvláště poté, co zaměstnavatel pracovníky trvale zastrašuje. Lidé se ale musí sami rozhodnout, jestli si chtějí svá práva vydobýt, nebo se ke stávce nepřidají," doplnil Evžen Dvorský.

Místopředseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Petr Rára Deníku řekl, že v Ostravě se stávkovat zřejmě nebude. „Pokud ano, půjde o jednotlivce. Ti se připojili už k pondělní výstražné stávce a chtěl bych jim za odvahu poděkovat. Jinak se mi to neříká úplně lehce, ale většina zaměstnanců v Ostravě zájem a vůli stávkovat neprojevuje. Z lidského hlediska je částečně chápu, práce teď mají až nad hlavu a těší se už na vánoční svátky. Na druhé straně ale platí, že odbory jsou tak silné, jak silní jsou jejich členové," dodal Petr Rára.