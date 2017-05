Ode dneška už bez cigaret... Jak to vypadá v ostravských restauracích?

/FOTOGALERIE/ Už je to tady. Ode dneška si kuřáci v Česku už nesmí zapálit nejenom v restauracích, barech, ale také v divadlech, kinech a ve výstavních síních. Co to s nimi udělá?

8 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Poslední den, kdy si mohli hosté v restauraci Forman v Ostravě-Mariánských Horách zapálit cigaretu, bylo úterý 30. května 2017Foto: Deník / Kaboň Lukáš

Jak to budou řešit například v restauracích? Zjišťovali jsme včera v restauraci a baru Forman v Ostravě-Mariánských Horách, kde ještě včerejšek byl ve znamení nikotinu… „Moc se mi nelíbí, že nám stát pořád něco nařizuje v soukromých restauracích. Na pivo ke mně chodí devadesát procent kuřáků, ještě že je léto a na zahrádce, kterou tady máme, se naštěstí kouřit může," svěřil se nám Roman Kaboň, sám nekuřák, který má výše zmíněnou restauraci už osm let v pronájmu a zákaz kouření mu vadí. ČTĚTE TAKÉ: Koupaliště v Ostravě obsadili první návštěvníci „Chápu zákaz kouření v restauracích, kde se podává jídlo a na obědy chodí mnohdy i malé děti. Ale v pivnici, kde není teplá kuchyně by snad mohlo být kouření povoleno. No, určitě se kvůli tomu věšet nebudu a na dobré pivo, které se tady čepuje, si vždy rád zajdu," svěřil se nám jeden ze zdejších štamgastů pan Zdeněk. „Pivečko je pivečko, bez něho by se mi těžce žilo. Když tak omezím kouření nebo si vyjdu ven a zapálím si," uvedl Jaroslav Pekarčík. S tím souhlasil i jeho kolega sedící u jednoho stolu pan Michal. „Navíc v létě jsou k dispozici zahrádky, takže pohoda, v zimě už to bude horší, ale myslím si, že to přežiju," míní pan Michal. „Kouřit jsem přestal před třemi lety a v restauracích jsem v poslední době chodil do nekuřáckých částí. Ale vůči kuřákům jsem tolerantní," uvedl pan Vladimír, další host výše zmíněné hospůdky. Jestli zákaz kouření v restauračních interiérech způsobí úbytek hostů, ukážou až příští týdny. ČTĚTE TAKÉ: Přípravy na úplný zákaz kouření finišují. Co plánují radní ostravských obvodů?

Autor: Břetislav Uhlář