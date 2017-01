ODISek už je 300 tisíc. Bezkontaktní platební systém míří na Opavsko

Během prvního půl roku koupili lidé v ostravské MHD přesně půl milionu jízdenek na bezkontaktní platební kartu. Naopak meziročně klesl počet použitých papírových jízdenek o dvacet procent! Systém se už brzy postupně rozšíří do celého kraje.

Symbolicky 1. ledna byl překročen milník půl milionu jízdenek, které si lidé v ostravské MHD koupili bezkontaktní platební kartou. Obliba tohoto způsobu úhrady rychle roste.

„V porovnání s SMS jízdenkami či elektronickou peněženkou na ODISce je to výrazně nejvyužívanější způsob úhrady elektronickou formou," řekl ekonomický náměstek ředitele DPO Roman Šula a pro ilustraci uvedl, jak na tom jsou papírové jízdenky. Zatímco v prosinci 2015 je lidé využívali z 92 procent, o rok později jen z 73 procent.

DALŠÍ DOPRAVCE A VÝVOJ

Obliba tohoto způsobu úhrady jízdenek navíc strmě roste. Denně jich lidé koupí na čtyři tisíce, což je oproti prvnímu ostrému měsíci červenci trojnásobné navýšení. Podle statistik společnosti XT-Card, která spravuje zúčtovací centrum systému si jich lidé v prosinci koupili už více než 125 tisíc!

Není tak překvapení, že zájem o ně sílí i v ostatních městech. Letos se tato možnost otevře Opavanům.

„Místní dopravce TQM dovybavil své zařízení a nově tuto možnost zkušebně zavede už v polovině letošního roku," odhalil jednu z letošních novinek jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal. Tou další je například připravovaný nákup zařízení pro revizory lidé tak už nebudou muset při kontrole svou platební kartu přikládat k terminálům, ale postačí k příručnímu přístroji revizora.

Do konce příštího roku se jimi bude dát platit v celém kraji. I zde bude systém hlídat útratu cestujícího, která tak nepřekročí cenu celodenní jízdenky.

Zatímco v rámci Ostravy je denní limit 80 korun, celokrajsky lidé neprojedou více než 200 korun. V té době už bude možné přibírat na kartu i spolucestující či zavazadlo.

K TÉMATU

ODISek už je 300 tisíc Stoupá také počet aktivních ODIS karet, které existují už šest let. Vydaných je jich na 300 tisíc. Částečně i díky tomu, že jednotliví dopravci ruší své vlastní „čipovky" a přecházejí na tyto celokrajské. Ty už kompletně fungují i na regionální železnici. I s ohledem na výše uvedené DPO plánuje do dvou let zcela zrušit papírové jízdenky.

Počet jízdenek koupených platební kartou:

Červen: 737 (od 30. 6.)

Červenec: 44 894

Srpen: 54 074

Září: 71 303

Říjen: 94 758

Listopad: 107 678

Prosinec: 125 705

Celkem: 499 149 (k 31. 12.)



Útrata: 9,1 milionu korun

*Zdroj: XT-Card



