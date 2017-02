Ohrožená skupina Ostravanů aneb Jsou na vymření, ale stále aktivní!

/FOTOGALERIE/ Paradoxně už „přes ulici" v katastru Muglinova se tento týden sešla doslova ohrožená skupina obyvatel - hrušovští rodáci. A také toto setkání na hřišti TJ Jiskra Hrušov začalo zprávou, že je jich zase míň.

„Vymíráme! Během několika desítek let nebudou žádní rodáci z Hrušova jako takoví existovat," poznamenal Pavel Pasek. Ten dorazil z beskydské Lhotky pod Ondřejníkem a zhruba třicítce účastníků nejprve přečetl dvě parte; navždy je opustily kamarádky ve věku 84 a 92 let.

„Setkávat se takto začali už naši rodiče a vzpomínali na doby, kdy Hrušov opravdu něco znamenal. Hrušov našeho mládí zmizel, my ho dostáváme se záhrobí," pokračovala Hana Kolibačová z části Liščina s upozorněním, že s ročníkem narození 1950 byla na hřišti v klubovně nejmladší.

Gratulací se zde dočkali naopak starší včetně Eleny Fialové, která oslavila osmdesátiny. „Na děvčata si pamatujeme ještě podle jejich rodných jmen. Některé se provdaly dvakrát třikrát," podotkl Zdeněk Dudek z Kamence. Ten ostatně poznal první (a jedinou) manželku Zdeňku právě v Hrušově.

„Čtvrť se od 60. let minulého století vylidňovala. Lidé se stěhovali z poddolovaných domů na sídliště. I když stále zůstávali Hrušováky, své potomky rodili už někde jinde," vysvětlovali rodáci příčinu jejich neustále klesajících počtů. A taktéž výjimečnosti, jak neopomínali s patřičnou hrdostí doplnit.

„Ke svým hrušovským kořenům se totiž lidé stále hlásí. Z poslední doby například vynikající plastický chirurg Bohdan Pomahač," líčil Pasek. Dudek přidal, že ve zdejších ulicích pobývala i část polské rodiny Wojtylových a navštěvoval ji jistý příbuzný jménem Karol pozdější papež Jan Pavel II.

Na velká setkání hrušovských rodáků pořádaná jednou za tři roky (další se chystá v roce 2018) naopak dorážejí lidé z celého světa. A to třeba až z Kanady.

„Ostrava sice letos slaví 750. výročí první písemné zmínky, ale o Hrušově se psalo už před 761 lety, v roce 1256," upozornili rodáci.

Ti si letos připomenou i dvě významnější výročí: v dubnu uplyne již 15 let od tragického úmrtí slavného herce a spolurodáka Vlastimila Brodského, v květnu pak dokonce 170 let, kdy do Hrušova poprvé přisupěl parní vlak po nově vybudované železniční trati z Lipníka nad Bečvou do Bohumína.

