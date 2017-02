Okresní konference ČSSD v Ostravě: 220 porcí guláše a přes dvě stě litrů kávy

Na úterní 16. hodinu svolali sociální demokraté do městského domu kultury jednání, které se změnilo doslova ve dvanáctihodinovou politickou šichtu. Straníci se rozcházeli ve středu kolem půl páté ráno!

Okresní konference ČSSD v Ostravě. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Pro všechny to bylo hodně náročné, pro mnohé i velmi komplikované. Naprostá většina účastníků konference totiž chodí také normálně do práce," popsali členové ČSSD s tím, že přítomní projevovali zájem o dění na okresní úrovni a zůstávali co nejdéle.

Někteří však nemohli například řidič z povolání, jenž měl nástup na směnu ve čtyři hodiny ráno, takže úderem druhé mizel ze sálu. Oddanost sociálně demokratické straně projevila maminka, která si nechala manželem přivézt miminko, aby ho mohla nakojit. A to vícekrát v průběhu konference.

Na tu přichystali v restauraci kulturního domu 220 porcí vlastního hovězího guláše podávaného s chlebem k večeři. „Postavili tady i tři dvacetilitrové varnice kávy, které neustále doplňovali. Každý si naléval tento životabudič do kelímků a pil ho jako vodu," upřesnili přítomní.

Jen kávy se vypilo okolo 200 litrů. Číšník v bufetu, který měli členové ČSSD k dispozici, se vracel domů po provedení nutného úklidu o půl sedmé.

„Já odcházel před půl pátou, kdy ještě nebyly spočítány všechny hlasy při volbě nového okresního předsedy," uvedl Lumír Palyza, jehož spolustraníci stejně jako v listopadu a lednu odvolali z čela ostravské sociální demokracie.

Atmosféra byla podle účastníků napjatá, plamenné projevy měli jak dorazivší ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, tak její krajský předseda Miroslav Novák. „Odvolávací horečka se ostatně dotkla i přítele Nováka. Okresní konference odhlasovala jako jeden z bodů na krajskou konferenci právě jeho odvolání," poznamenali delegáti.

A dnes to některé z nich čeká znovu, a dokonce na „vyšší" úrovni. Úderem 16. hodiny se v Kulturním domě v Petřvaldu na Karvinsku sejde krajská konference ČSSD.

Výsledky politického maratonu Předsedkyní ostravských sociálních demokratů se stala (tak jako v lednu) Jana Vajdíková, změny nastaly rovněž ve složení okresního výkonného výboru ČSSD. „Věřím, že to přinese zklidnění situace," vzkázala Vajdíková. Podle nyní již expředsedy Palyzy bylo „vše už dopředu připraveno". „Mrzí mě i způsob odvolávání členů výboru od lidí z obvodů, kde jsou starosty či místostarosty. Mé odvolání si přálo 51,7 procenta účastníků, chci tedy poděkovat zbývajícím 48,3 procenta za podporu. Takovou jsem nečekal," nechal se slyšet Palyza. Okresní konference, jíž se zúčastnilo 196 delegátů, zvolila i kandidáty na vedení strany: Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka, Petra Dolínka a Lenku Tesku Arnoštovou.