Ořechy? Ty budou letos nad zlato, soudí předsedkyně zahrádkářů v Ostravě

Mrazíky, které nás pozlobily v polovině dubna a vrátily se i počátkem tohoto týdne, budou mít výrazný vliv na úrodu ovoce. Výrazně slabší bude podle oslovených zahrádkářů z Ostravy a okolí úroda třešní, švestek, meruněk i broskví.

Zkušený zahrádkář Vilém Hofbrucker z Radvanic tvrdí , že u raných odrůd peckovin a jádrovin musejí letos ostravští pěstitelé počítat s výrazným propadem úrody. Ten podle něj nezpůsobila mrazivá noc z počátku tohoto týdne, ale už dřívější mrazíky v polovině dubna.

„U pozdnějších odrůd ovocných stromů by to až tak špatné být nemuselo, to se ale teprve ukáže. Úplně kaput jsou ale ořechy. Naopak zelenině mrazy až tolik neuškodily. Zahradničím spíše v chladnější oblasti Ostravy-Radvanic a měl jsem obavu, co mráz z počátku tohoto týdne provede s rajčaty, která jsem měl v pařeništi. Přežila to celkem v pohodě," uvedl Vilém Hofbrucker.

ZMRZLÍ LETOS DORAZILI DŘÍVE

Mrazivá noc z počátku letošního týdne byla podle dlouholetého zahrádkáře důrazným varováním pro ty, kteří zapomínají na zákon Tří zmrzlých Pankráce, Serváce a Bonifáce (12., 13. a 14. květen). „Ti se sice letos ohlásili o pár dní dříve, ale znovu se potvrdilo, že třeba rajčata se mají ven dávat až po 14. květnu," dodal radvanický zahrádkář.

Ludmila Müllerová, předsedkyně ZO zahrádkářů v Ostravě Na Salmě, už je smířena s tím, že úroda ovoce bude slabá.

„U jablek by ty ztráty nemusely být až tak velké. Broskve, meruňky, třešně i švestky, těm uškodily už dubnové mrazy a ta mrazivá noc z počátku tohoto týdne, ta to dokonala. Snad jen na těch pozdnějších odrůdách ovocných stromů by se mohlo něco urodit. U rybízu odhaduju, že bych mohla mít tak poloviční úrodu, angreštu mrazíky tolik neuškodily. Zato u ořechů to vypadá, že je budeme muset na stromech hledat baterkou. Propad úrody bude hodně velký. Zelenina přežila mrazy zdárně. Jen ti, co pospíchali a dávali ven třeba rajčata nebo papriky, budou po mrazivé noci z počátku týdne lomit rukama," upozornila zahrádkářka.

ZELÍ ANI CUKROVCE MRAZY NEUŠKODILY

Petr Ševčík, předseda představenstva ZP Otice, a. s., odpověděl, že mrazy neuškodily zelí, ani dalším plodinám, které zemědělci v tomto zemědělském podniku pěstují. „Platí to například i o cukrovce či máku," dodal Petr Ševčík.

Václav Kolek, předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu ve Frýdku-Místku, má dvě zahrady. Jednu ve Frýdku-Místku, druhou v Tošanovicích.

Podle něj je pochopitelné, že mrazy, které někde napáchaly velké škody, jinde naopak úrodě až tolik neublížily.

„Zatím to nevypadá na žádné výraznější škody. Už teď je ale jasné, že třeba broskví se moc neurodí. U jablek by ale letošní rok nemusel dopadnout špatně. Zelenina ty mrazy přestála, takže také věřím ve slušnou úrodu," poznamenal Václav Kolek.