Ostrava 2020: MHD bude bez dieselových autobusů

/DENÍK ZAUJALO/ Kromě pořízení čtyřiceti moderních švýcarských tramvají plánuje ostravský dopravní podnik kvůli ekologizaci i další výraznou obměnu vozového parku. Do roku 2020 by chtěl mít svou „flotilu" bez autobusů s dieslovými motory.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) má přibližně 620 vozidel, z toho 284 autobusů. Hned 179 z nich je však na neekologický dieselový pohon. A právě tuto část svého vozového parku chce dopravce v příštích letech obměnit a vyřadit z provozu.

V roce 2020 už DPO nehodlá běžně pouštět do ulic ani jediný autobus s dieselovým motorem. Připravuje proto nákup klasických i hybridních trolejbusů a elektrobusů.

„Je to náš základní koncept. Chceme, aby náš vozový park byl co nejekologičtější a maximálně nízkoemisní. Do roku 2020 jsme se proto rozhodli investovat do obměny vozidel více než miliardu korun," uvedl předseda představenstva DPO Daniel Morys, podle nějž by ale až 85 procent výdajů mohly pokrýt dotace z evropských fondů a vlastních rezerv.

JEN PRO PŘÍPAD NOUZE

V uvedeném roce sice po Ostravě nebude běžně jezdit jediný dieselový autobus, DPO si jich ovšem přibližně čtyřicet ponechá pro případnou krizovou situaci, pokud by nastal výpadek v dodávce zemního plynu nebo elektřiny.

Prim budou hrát nízkoemisní vozidla. DPO si hodně slibuje zejména od parciálních trolejbusů, tedy vozidel, které mají jednak pantograf na elektrickou trakci a jednak baterii. Mohou tedy jezdit jako trolejbus nebo elektrobus. „Tyto vozy pro nás budou zcela revoluční. Díky tomu, že trolejbusy už nebudou nuceně jezdit pouze pod trakcí, budeme moci změnit a zefektivnit některé linky. Díky této technologii můžeme zoptimalizovat celou dopravní síť," vysnil si Morys.

Podnik už na paricální trolejbusy vypsal výběrové řízení, chce investovat přes 130 milionů korun. Dalších sto pak do klasických trolejbusů.

ČTYŘICET ELEKTROBUSŮ

Až 450 milionů korun chce pak dát do nákupu elektrobusů. První dva očekává v ulicích v příštím roce, dalších 38 pak očekává ve zmíněném „ekologickém roce" 2020.

„První dva elektrobusy nasadíme na linku ze Svinova do Klimkovic, které v souvislosti s tím vyhlásí také nízkoemisní zónu," uvedl Morys. Už teď sice má dopravce čtyři elektrobusy, ty ale nemají možnost průběžného dobíjení.

Dopravní podnik bude nadále využívat autobusy na CNG, kterých v nedávné době koupil 105 a pro které je v plánu výstavba plnící stanice na Hranečníku, aby nemusely městem pendlovat do Martinova. Stát a fungovat bude plnička v příštím roce. Další nákup autobusů na CNG, které jsou sice ekologičtější než dieselové vozy, nikoliv však bezemisní, chce ale podnik do budoucna omezit.

LEVNĚJŠÍ ÚDRŽBA I POHON

Elektrobusy a trolejbusy mají totiž vedle menšího dopadu na životní prostředí i ekonomičtější vliv na hospodaření DPO. „Pořizovací náklady jsou sice až dvojnásobné, nicméně výrazně se sníží náklady na údržbu a palivo. Po dobu provozu na nových vozidlech jednoznačně ušetříme. Navíc jejich pořizovací cena půjde postupně stále níž," očekává Morys.

