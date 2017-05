VIDEO: Ostrava má policejní vrtulníkovou základnu

/FOTOGALERIE/ Novou leteckou základnou, kterou bude využívat policie, se může od pondělí pochlubit Ostrava. Stala se součástí Integrovaného výjezdového centra v Ostravě-Zábřehu.

Hangár je určen pro vrtulník EC 135. V budoucnu by měl v Ostravě stát další hangár pro větší vrtulník Bell 412. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Je určena pro vrtulník EC 135, který bude v týdenním režimu střídavě působit v Ostravě a Brně. V současně době jde o pilotní projekt, který policie později vyhodnotí.

Vrtulník EC 135 je využíván zejména při pátrání po lidech, je vybaven termovizí a nočním viděním. Nasazován je i při monitorování dopravy a nejrůznějších rizikových akcí, například fotbalových utkání. Kromě Moravskoslezského kraje bude létat i do Olomouckého a Zlínského kraje, a to nejen v rámci policejních zásahů, ale také při mimořádných událostech.

„Cením si toho, že policejní letecká záchranná služba bude sídlit i v Ostravě a přispěje tím k vyšší bezpečnosti v našem městě a regionu. Díky nové základně se bude doba zásahu pohybovat v řádech minut,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Celkové náklady činily 19,5 milionů korun, město Ostrava hradilo 10,8 milionu korun, Moravskoslezský kraj přispěl částkou 8,7 milionu korun.

Také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák považuje vznik policejní letecké základy za přínosný.

„Bezpečnostní složky operující v regionu potřebují k výkonu své služby také vrtulník, který v jejich vybavení, na rozdíl od Prahy a Brna, doposud chyběl. Je důležitý při řízení záchranných prací, povodních a dalších živelních událostech, účinný také při zajištění bezpečnosti na rizikových akcích, například fotbalových utkáních a dalších,“ řekl hejtman.

Do budoucna by v Ostravě měl vzniknout i další vrtulníkový hangár, a to pro rozměrnější vrtulníky typu Bell 412.

„Tento vrtulník má vyšší kapacitu. Může vzít na palubu až dvanáct lidí. Je využíván i pro přepravu zásahových jednotek, případně pro činnost hasičského záchranného sboru při požárech a podobně,“ vysvětlil policejní prezident Tomáš Tuhý a dodal: „Je našim cílem, aby Ostrava měla oba vrtulníky.“

Policisté v celé České republice mají nyní k dispozici čtrnáct vrtulníků, osm je typu EC 135, zbývajících šest je v provedení Bell 412.