V Plzeňské ulici v Ostravě přibudou dělníci. Kraj opraví i úsek od vodárny po Rudnou

/FOTOGALERIE/ Práce na frekventovaném tříkilometrovém úseku od vodárny v Nové vsi po sjezdy na Rudnou ulici potrvají celou letošní stavební sezonu a přinesou řadu omezení. Pokud silničářům vydrží počasí, s koncem roku bude hotovo. Přípravné práce už začaly.

Kromě rekonstrukce vozovky čeká oprava také tři podchody v Hulvácké, Dolní a Tylově ulici a dva mosty. Pod jedním jezdí tramvaje v Palkovského ulici, druhý vede přes Výškovickou ulici u Ostravar Areny. Další mosty přitom v těchto měsících rekonstruuje také město přes Rudnou ulici a tzv. Polaneckou spojku.

„Vozovka v Plzeňské ulici je ve velice špatném technickém stavu. Uděláme maximum pro to, aby stavba byla co nejdříve hotová a lidem otravovala život co nejméně,“ přislíbil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Řidiče i chodce vybízí k trpělivosti a disciplinovanosti.

Stavba je rozdělena do několika etap, dopravní omezení a objížďky se budou operativně měnit. Jeden jízdní směr ale bude řidičům vždy zachován. „Jeden pruh v něm bude vyhrazen pro provoz směrem na Přívoz, druhý pro směr na Hrabůvku. Chodníků se stavba netýká,“ informuje řidiče vedoucí ostravského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Marek Melichárek.

TRAM – BUS – TRAM

Co se týče MHD, výluky na tramvajové trati jsou naplánovány na víkendy a svátky. Cestujícím poslouží jednokolejná kyvadlová tramvajová doprava, pro níž bude v červnu postavena provizorní tramvajová zastávka v Hulvácké ulici. Ta tak nahradí stávající a rovněž náhradní autobusovou dopravu, která byla před časem zavedena kvůli rekonstrukci mostů přes Rudnou.

Práce v případě příznivého počasí skončí na konci roku a krajský úřad, pro který je to letos největší investice, budou stát 161 milionů korun.

Praktické informace k silničním omezenímOd června bude doprava převedena na protější stranu Plzeňské ulice (od Rudné po Feronu obousměrně, od Ferony po vodárnu ve stávajících pruzích)

Sjezd z Plzeňské do Výškovické ulice bude otevřen, ale při tříměsíční rekonstrukci levého mostu bude uzavřen nájezd z Výškovické do Plzeňské ve směru na Mariánské Hory

Při zvedání mostu bude ve Výškovické ulici pod ním bude zcela vyloučena doprava. Obousměrný provoz MHD ve Výškovické ulici bude zachován