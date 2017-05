Ostrava v obležení. Nejen věřících. Poprvé v historii zažije biskupské svěcení

Ostrava v neděli zažije poprvé ve své 750leté historii biskupské svěcení. Současný generální vikář Mons. Martin David se stane pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze. Obřad se uskuteční v katedrále Božského Spasitele v centru Ostravy.

Zítra přijme při slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele generální vikář Mons. Martin David biskupské svěcení. Bohoslužba začne v 15 hodin.

Papež František jmenoval Mons. Martina Davida v pátek 7. dubna pomocným biskupem ostravsko-opavským a přidělil mu titulární diecézi Thucca v Numidii. Jmenování oznámil v kostele sv. Václava v Ostravě po polední modlitbě Anděl Páně papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.

Biskupské svěcení město Ostrava, které letos oslavuje 750 let od první písemné zmínky, dosud nepamatuje. S úmyslem požádat papeže Františka o pomocného biskupa se svěřil biskup Lobkowicz papežskému nunciovi u příležitosti loňských oslav 20. výročí diecéze. Dva dny po biskupském svěcení Mons. Martina Davida si diecéze připomene 21 let od svého založení papežem Janem Pavlem II.

Svěcení se zúčastní spousta osobností nejen církevního života, kromě Mons. Františka Václava Lobkowicze také biskup Arcibiskupství olomouckého Mons. Jan Graubner, biskup Biskupství brněnského Mons. Vojtěch Cikrle, apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza, biskupové z Polska, ale také například zástupce pekárny Obrusník, která zajistila koláče na svěcené či osobní lékařka biskupa Lobkowicze.

PARKOVÁNÍ A VSTUP PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Se slavnostním svěcením je spjato bezpočet organizačních záležitostí a opatření. V centru Ostravy je v neděli parkování bezplatné, platí však zákaz stání mimo parkoviště, proto diecéze doporučuje využít pouze oficiální parkoviště, například to na Černé louce.

Více informací o parkování, mapy a QR kódy najdete na http://www.doo.cz/svecenibiskupa.

Vstup do katedrály je upraven pro osoby tělesně postižené. Parkoviště pro tyto osoby jsou vyhrazeny v těsné blízkosti katedrály.

PRŮBĚH SLAVNOSTI

Katedrála bude otevřena od 13.30 hodin, program v ní začíná ve 14.15 hodin modlitbou svatého růžence. Návštěvníci by svá místa v katedrále měli zaujmout nejpozději do 14.30 hodin. Věřící vstoupí do katedrály hlavním vchodem, kde jim budou rozdávány brožurky s písněmi k liturgii a s průběhem liturgie.

V katedrále a před katedrálou budou umístěny obrazovky ke sledování liturgie svěcení.

K TÉMATU

DŮLEŽITÉ INFORMACE Toalety jsou umístěny ve farní budově (za katedrálou) v přízemí a v budově biskupství (přes Masarykovo náměstí, zhruba 150 metrů od katedrály). WC je také umístěno poblíž hlavního vstupu uvnitř katedrály (vlevo ženy, vpravo muži). Toto WC je upraveno pro tělesně postižené. Po dobu bohoslužby bude přítomna zdravotní služba. Informační služba v den svěcení je k dispozici na telefonním čísle: 604 163 568. Během bohoslužby se vyžaduje vypnutí mobilních telefonů a je zákaz pořizování fotografií a video záznamů. Svaté přijímání bude rozdělováno ve středu a po stranách v prostoru katedrály, v hlavním vchodu a také před katedrálou. Po mši svaté bude pro návštěvníky v prostoru kolem katedrály přichystáno malé občerstvení.