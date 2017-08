Ostrava zřejmě o své kukuřičné bludiště přijde. Je údajně nejhorší ze všech!

/FOTOGALERIE/ Kukuřičné bludiště - můžete se v něm ztratit, ale i pobavit. Ostravský labyrint u Staré Bělé nabízí asi tři kilometry propletených cest. To, co zevnitř nepůsobí nikterak neobvykle, vytváří při pohledu shora zajímavý obrazec. Bludišti dominují kladiva v jeho středu.

Kukuřičné bludiště na pomezí Staré Bělé a Dubiny je jedním z pětadvaceti, která letos Kukuřičáci.cz na našem území prvním rokem postavili. Kukuřice v něm v těchto dnech dosahuje přibližně do výšky dvou metrů a podle potřeb zemědělce, který Kukuřičákům pole pronajal, ji bude nutné posekat druhý týden v září. Jeho provoz se tak zkrátí, původně totiž mělo být bludiště přístupné až do 30. září.

„Pro mě to byl průzkum, jestli je třeba mít bludiště ve městě, u města, nebo na venkově. Starou Bělou jsme si zvolili jako asi nejpřístupnější místo k Ostravě, byla to však úplně nejhorší možná volba. Mrzí mě to, ale je to nejhorší bludiště, jaké jsme kdy postavili,“ vypráví sklesle jednatel Kukuřičáků, který si nepřál uvést své jméno.

Proč tolik pesimismu? Každé bludiště prý návštěvníci trochu ničí a posbírají kukuřici.

„Ale nikde jinde do něj lidé nechodí s mačetou, neosekají kus bludiště a po obsluze nehází kameny. V Ostravě už bludiště určitě nepostavíme,“ vysvětluje jednatel svůj postoj.

V příštím roce tak Ostrava ale ani například Karviná své bludiště už mít nebude. Celkem jich bude pouze 14 a v Moravskoslezském kraji zůstane pouze to opavské, které má momentálně sedmkrát vyšší návštěvnost než ostravské.

Zatímco labyrintem ve Staré Bělé projde denně asi 60 lidí, v případě Opavy je to až 400 zájemců. Každé z postavených bludišť je originální. Základní vstupné do něj stojí 85 korun, pro studenty 70 a pro děti a seniory 60 korun. Příští rok má být jejich počet zredukován, ale mají mít zcela jinou kvalitu.