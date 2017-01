Ostravica-Textilia: Ohyzdná brána do centra krajského města

/VIDEO, FOTOGALERIE/ „Vidíte tu trosku? Ten hnus? Jak je sakra možné, že něco takového tady dnes může stát!" téměř křičí jeden z Ostravanů nedaleko bezpečnostního dřevěného koridoru okolo budovy. „Vítejte" u Ostravice-Textilie, dost možná největší ostravské ostudy dneška.

V minulosti honosný a vyhledávaný obchodní dům, dnes barák, o kterém si kolemjdoucí šuškají, kdy asi tak spadne. Jedna z jeho čtyř budov se neobejde bez zajišťující sítě a dřevěného koridoru pro chodce to aby jim na hlavu náhodou nespadl kus fasády. Za dřevěnými kůly v rozbitých výlohách, které nahradily desky, cihly tvárnice se povaluje hromada odpadků.

Hlasujte v seriálu Deníku o největší ostudu Ostravy.Anketu najdete na konci článku.

Oproti dřívějšku už sice ze střechy a oken neroste náletová zeleň a zdi jsou očištěny od kilogramů papíru z dříve neustále se množících plakátů, ale navenek vypadá komplex budov stále stejně odporně. Jedna horší než druhá. A v samotném historickém centru Ostravy.

„Nevím o jiném městě, kde by se v centru nacházel takhle zdevastovaný blok historicky cenných domů," říká smutně ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

ÚPADEK A TAHANICE

Ještě na začátku tohoto tisíciletí se v Ostravici prodávalo. Poté, co se vinou nepovolené rekonstrukce propadl strop a budova se uzavřela, začal objekt znatelně chátrat. Střídání majitelů nepomohlo, padala ultimáta, vedly se soudní při. Ale teď to ovšem jako v minulosti už několikrát vypadá, že by se Ostrava svého vředu mohla skutečně zbavit.

Část interiéru budovy B se pomalu zlepšuje. Ještě koncem roku 2014, kdy zde mohli lidé za doprovodu a s helmami na hlavě nahlédnout, byl stav katastrofální.

Od té doby se ale uvnitř s povolením hasičů konalo další setkání pro veřejnost, proběhly úklidové a zabezpečovací akce a letos v létě zde má v provizorních podmínkách vzniknout kulturní středisko. „Rádi bychom zde dostali divadlo, tanec, koncerty i minikino," říká Daniel Zeman, koordinátor projektu Ostravica 2020, který se objektu snaží vrátit život.

KULTURNÍ PROGRAM

Na mysli má prostřední budovu B s památným monumentálním schodištěm, která je z celého komplexu v nejlepším stavu. To rohová budova A, která je nejvíce na očích a plní roli jakési nevzhledné brány do centra města, je podmáčená a spodní patra si vyžádají několikamilionovou sanaci. I ta by měla začít ještě letos. I proto Daniel Zeman tvrdí: „Budova je blízko trvalého užívání a má zdaleka největší ekonomický potenciál. Mohly by zde být nějaká hospoda a další podniky."

Obě budovy by měly být do roku 2020 v relativně slušném stavu, přístupné veřejnosti a obyvatelné. Horší je to s budovami C a D obrácenými k hotelu Imperial, kde se termín vzkříšení téměř jistě posune.

BUDOUCÍ VYUŽITÍ

„Primátor Tomáš Macura byl s majiteli v kontaktu na konci uplynulého léta. Majitel provedl základní záchovné práce nařízené stavebním úřadem a památkáři. Ti průběžně kontrolují, zda si majitel plní své povinnosti, a dospěli k závěru, že ano," říká mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Každopádně dokud se Ostravica nezačne viditelně měnit a otevírat, budou lidé nadále skeptičtí a budovu označovat za hanbu města. A nelze se jim vůbec divit, slibů už bylo v minulosti až příliš mnoho. A vždy z nich postupně sešlo. Koneckonců jeden otazník visí i nad využitím. Má zde vzniknout trvalé kulturní centrum, tím si ale Daniel Zeman není zcela jistý.

„Co se týče dlouhodobého plánu, tady nám dělá město Ostrava trochu komplikace v tom smyslu, že koupilo jatka a odmítá kulturně podporovat jiné záměry," tvrdí Zeman. Magistrát jen dodal, že otázky na využití budovy je nutné směřovat na majitele.

Úpadek Ostravice aneb Jak šel čas

2000 Majitel Kamil Kolek provádí nepovolenou rekonstrukci, po které se v obchodě plném lidí zřítily tři stropy

2003 Prodej v Ostravici definitivně končí

2008 Okolní pozemky na nám. E. Beneše kupuje Amádeus Real

2010 Amádeus Real kupuje i budovu Ostravice-Textilie

2012 Centrální obvod neuděluje souhlas se stavbou, Amádeus Real odstupuje od smlouvy, následují soudní tahanice o 1,6 miliardy korun

2014 Komplex budov kupuje společnost RME Czech

2014 Lidé po více než deseti letech mohou nahlédnout do útrob

2015 a 2016 Sanace a zabezpečovací práce na střeše a v budově B

2016 Fasádu budovy zdobí malba Madony Ostravice

2017 (?) Sanace budovy A, kulturní program v budově B

2020 (?) Otevření a zprovoznění budov A a B

Seriál Ostudy Ostravy bude pokračovat

Seriál Ostudy Ostravy vzbudil u čtenářů Moravskoslezského deníku a serveru www.msdenik.cz velký ohlas.

V pěti dílech jsme poukázali nejen na zanedbané budovy hlavního nádraží, Hotelového domu Hlubina nebo bývalého obchodního domu Ostravica, ale také jsme se věnovali nedokončeným obchvatům nebo likvidacím lagun - všechny díly najdete zde

Každý problém vzbudil na sociálních sítích bouřlivé reakce, které vyzývaly politiky i příslušné orgány ke sjednání nápravy. Mnozí čtenáři poukazovali i na další nešvary, které občany Ostravy sužují. Proto jsme se rozhodli, že seriál Ostudy Ostravy bude pokračovat. Námětů je v našem městě opravdu hodně.

Aleš Uher, šéfredaktor Moravskoslezského deníku