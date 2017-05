Ostravská zoo zažila kočičí stěhování

Fotbaloví příznivci na Ostravsku mají ještě více možností zakoupit si v předstihu vstupenky na druholigové derby mezi Vítkovicemi a Baníkem, které se odehraje na Městském stadionu ve středu 10. května od 17 hodin. Cena je 80 korun, ženy, děti do 16 let a osoby s označením ZTP půjdou na derby za polovic. Děti do šesti let a vozíčkáři mají vstup zdarma.