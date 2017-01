Ostravsko-opavská diecéze čeká na pomocného biskupa

Z osmi diecézí v republice je ostravsko-opavská nejmladší, nachází se v ní 276 farností a je téměř poslední, která nemá pomocného biskupa. To se letos změní. Loni totiž biskup František Václav Lobkowicz požádal papeže o jmenování pomocného biskupa.

Sídlo Diecéze ostravsko-opavské je na Kostelním náměstí v Ostravě. Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

„Naše diecéze není z těch největších, práci jsme zatím zvládali. Ale blíží se mi sedmdesátý rok života a s ním nejen ubývají síly, ale přibývají i zdravotní problémy. Koneckonců loni jsem prožil kus svého života v Městské nemocnici tady v Ostravě a pak v nemocnici u sv. Anny v Brně," řekl biskup Lobkowicz. Sám byl sám čtyři roky pomocným biskupem v Praze.

„ A tak přestože jsem asi před třemi lety hrál badminton a docela mi to šlo, přece jen jsem došel k závěru, že bych byl rád, kdybych měl na dobu šesti let mého působení k ruce pomocného biskupa. V 75 letech je totiž biskup povinen nabídnout papeži rezignaci. A on ji buď přijme, nebo nikoliv," uvedl František Václav Lobkowicz, který loni podstoupil transplantaci jater.

Nad kandidáty přemýšlel v motlitbě a dodal nunciu tři jména. „Nuncius jim a dalším kandidátům rozeslal dotazník. Na co se ptal, je ovšem tajné. Až se mu všechny dotazníky vrátí, zhodnotí je a pošle návrh papeži. A ten jednoho vybere. Počítám, že do Velikonoc bychom mohli mít nějakou zprávu," uvedl biskup.

Pomocný biskup, který musí být starší 35 let, mít teologické vzdělání, nejlépe doktorát z církevního práva, jezdí biřmovat, žehnat zvony a kaple. Ostrava tak asi v první polovině roku zažije první biskupské svěcení ve svých dějinách.