Ostravský vínobuditel: Umírněná konzumace je lepší než absolutní abstinence

/ROZHOVOR/ Umírněná konzumace vína je pro naše zdraví určitě lepší než absolutní abstinence říká v rozhovoru pro Deník Martin Křístek z Klubu ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N.

MARTIN KŘÍSTEK z Klubu ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. (na snímku vpravo).Foto: Deník/Pavel Sonnek

Celkem 140 vzorků nejen od tuzemských vinařů, ale i od vinařů z dalších šesti evropských zemí soutěžilo v minulých dnech v už 15. ročníku Cuvée Ostrava. Jde o jedinou mezinárodní soutěž vín v Moravskoslezském kraji. O vznik této soutěže, stejně tak o to, že i na Ostravsku přibývá milovníků tohoto nápoje, se velkou měrou zasloužil lékař Martin Křístek z Klubu ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N.

Klub ostravských vínobuditelů pořádal za poslední roky už řadu akcí a osvětově působí v místě, kde vinařství nemá tak pevné základy, jako třeba na jižní Moravě. Sledujete, že i mezi Ostravany a lidmi z kraje přibývá těch, kteří se stávají opravdovými vinaři-znalci?

Víno máme podvědomě spojeno s vyšší životní úrovní než pivo. Největší boom zájmu o víno jsem zaznamenal někdy před 10 až 15 lety, nyní se mi zdá, že milovníci vína jdou více do hloubky. Zajímá je, odkud víno pochází, jak vzniklo, kolik obsahuje volné síry či zbytkového cukru. Vidím to u naší vrcholné vínobuditelské akce, což je soutěžní přehlídka vín Cuvée Ostrava. Tu navštěvují převážně už poučení konzumenti a vstupenky si zajistí měsíc dopředu. Ochutnají desítky vín, přesto naslouchají přednáškám v rámci doprovodného programu a přednášejícím kladou občas i docela zapeklité dotazy.

Laikovi připadá, že o vínu se třeba z letáků obchodních řetězců či z různých pořadů v televizi může dovědět řadu zajímavých informací. Na druhé straně se často říká, že nakoupit víno v obchodě je trochu loterie a nakupovat se má ve vinotékách…

Není vinotéka jako vinotéka a totéž platí o obchodních řetězcích. Skvosty za pár desítek korun třeba objevíte v Lidlu a tisícikorunová vína z vinotéky mohou skončit ve výlevce. V prvé řadě záleží na délce a způsobu skladování. Zvláště v supermarketu je nutno vyhnout se drahým a zaprášeným lahvím. Ve vinotékách se i drahé lahve točí přece jen rychleji. Zlatou střední cestou je Makro, to ale není přístupné všem.

Podle čeho třeba zákazník obchodu pozná, že láhev vína, kterou si vybral, bude opravdu potěšením? Platí rovnítko, čím nižší cena, tím horší víno, a naopak?

Cenu bych rozhodně za měřítko kvality nepovažoval. Vína růžová, vína v lahvích z čirého skla a většina vín bílých je nejlépe vypít do roka a do dne od sklizně. Některá vydrží déle, ale lepší jsou málokdy, zejména zrají-li v regálu. Svěžest a vůni nejlépe uchová šroubovací uzávěr. Červená vína odolávají světlu a teplu lépe. Vína se stříbrnou medailí mívají lepší poměr ceny a kvality než vína oceněná medailí zlatou. Není třeba se obávat vín zemských, jejichž poměr ceny a kvality může být excelentní, a když tomu tak není, nemusí nás to vzhledem k nízké ceně tolik trápit. Fenoménem je u nás sudové víno rozlévané do PET-lahví. Co takovému nákupu říkáte jako vinař ochutnal jste je někdy? Dá se koupit slušné sudové víno i v Ostravě?

Určitě bych nedoporučil nakupovat sudová vína bez ochutnání a vyhýbal bych se příliš výhodným cenovým nabídkám. Litr kvalitního vína opravdu nelze vyrobit za 40 korun. Osobně kupuji sudové víno zřídka a prakticky výlučně u vinařů, v Ostravě bych se ale nebál ochutnat „sudovku" vinotéky Vínko Konečný či Vinného sklepa u mostu.

Pořádáte festival soutěžní přehlídku vín Cuvée. Ti, kdo se v oboru nepohybují, možná nebudou vědět, co vlastně cuvée znamená…

Cuvée neboli kupáž či asambláž je víno vyrobené z několika odrůd révy vinné. Každý zná Bordeaux, Chateauneuf-du-Pape či Porto, to vše jsou směsky, jak jsme tato vína dříve poněkud hanlivě nazývali. Jenže cuvée už dávno není to, „co zbylo, smíchalo se, dosladilo a prodalo Pražákům". Dnes se u řady moravských i českých vinařů stává vlajkovou lodí jejich vinařství. Už před 15 lety, když jsem sháněl první vzorky vín do naší soutěže, jsem od vinařů nejednou slyšel: „Cuvée? To je to nejlepší, co může být. Ale dělám si ho jen pro sebe, kupovat to nikdo nechce."

O vínu se říká, že to je lék. Jste lékař, tak se chci zeptat odborníka je víno lék, spíše červené, či bílé a v jakém množství?

Příznivý vliv má pravidelná a umírněná konzumace vína. Bezpochyby příznivější než absolutní abstinence. Snižuje například výskyt kardiovaskulárních příhod, což prokázala celá řada studií. Avšak už Paracelsus věděl, že jen na dávce záleží, zda lék zůstane lékem, či se stane jedem. A to může být problém, neboť víno je oproti většině jiných léků i chutné. Maximální denní dávka činí tři až čtyři decilitry pro muže a dva až tři decilitry pro ženu, takže „sedmička" pro heterosexuální pár zdá se být ideální mírou.