Ostravským domem roku 2016 je atletická hala ve Vítkovicích

/FOTOGALERIE/ Vítězem 23. ročníku soutěže Ostravský dům roku zvolila odborná porota atletickou halu ve Vítkovicích, která tak získá finanční odměnu ve výši 300 tisíc korun.

V očích veřejnosti však v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016 vznikla jedna ještě lepší stavba, a to 4Medi – Corporate biotech park for medical innovations Ostrava v Ostravě-Porubě, které lidé dali 385 hlasů, vítkovická hala skončila s 242 hlasy v této kategorii na druhém místě.

V posledních letech soutěži dominoval především modernizovaný industriální areál v Dolních Vítkovicích.

V roce 2012 zvítězila multifunkční aula Gong, o dva roky později Svět techniky a v roce 2015 Heligonka Jarka Nohavici. Pouze v roce 2013 to byla budova Concept House v Porubě, do níž se nyní cena díky 4Medi pomyslně vrací.