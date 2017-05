Ostravu kauza Babiš nezajímá

Hnutí ANO se pár dní před svými pátými narozeninami, které oslaví už ve čtvrtek, dostalo poprvé pod opravdu ostrou palbu médií, ale také nespokojených občanů.

Rozbuškou se staly tři zveřejněné nahrávky, na kterých mluví vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš s dnes už bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem.

Ten podle nahrávek konzultoval s ministrem financí a tehdejším majitelem společnosti Mafra, zda by bylo dobré některé informace otisknout v novinách.

Andrej Babiš přitom po nákupu mediální společnosti Mafra prohlásil, že nebude ovlivňovat práci novinářů. Podle zveřejněných nahrávek je patrné, že nemluvil pravdu.

ZDRŽENLIVÍ POLITICI

Deník zajímalo to, jak se k této kauze, která už řadu dní hýbe politickým děním v zemi, staví regionální politici z hnutí ANO. Získat jejich reakce bylo v mnoha případech velice složité.

Náměstek primátora Havířova Josef Bělica byl hodně stručný. Uvedl jen toto: „Stojíme za svým předsedou, má naši plnou podporu."

Hejtman Ivo Vondrák považuje už samotný fakt, že je někdo odposloucháván, a že tento záznam je poté možné kdekoliv zveřejnit, za hrubý zásah do soukromí. „A je jedno, o jakou nahrávku se jedná," řekl s tím, že u údajných Babišových slov z odposlechu není v daném momentě schopen posoudit jejich pravost. „Nepůsobí však na mě absolutně přesvědčivě. Už jen díky jejich sestřihání," tvrdí Vondrák.

Pouze primátor Ostravy Tomáš Macura označil kauzu za nepřijatelnou a alarmující. „Pokud jsou nahrávky autentické, pak je to podle mě velký problém a pan Andrej Babiš by měl jejich obsah a okolnosti vzniku hodnověrně vysvětlit. Předpokládám, že tak učiní. A to bez ohledu na to, že tyto nelegální nahrávky byly vůbec pořízeny a jsou využívány v politickém boji," uvedl Tomáš Macura.

Kuriózně se ke kauze svého předsedy postavil lídr opavské opozice a šéf nové místní organizace Ano Pavel Juříček. Odkázal na blog senátora a bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka, který ve svém příspěvku připomněl vlastní zkušenost z roku 2010. Pořídil nahrávky z jednání s tehdejším ministrem životního prostředí a místopředsedou ODS Pavlem Drobilem, z nichž je patrné, že byl poměrně jasně úkolován svými šéfy k tomu, aby přijal korupční nabídku.

Úkolování redaktora MF Dnes ze strany Babiše podle něj ale neproběhlo.

Trpělivost naopak dochází nespokojeným občanům. Už ve středu se na několika místech v republice (Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice) uskuteční od 18 hodin demonstrace, kterou organizátoři nazvali Proč? Proto! Akce je namířena přímo proti Andreji Babišovi.

V Ostravě ani v žádném dalším městě v regionu žádný protest naplánovaný není, nejmasovější účast se dá očekávat v Praze na Václavském náměstí. Tam by mělo podle včerejších zpráv organizátorů dorazit až osm tisíc lidí.