„Ostrčilka" se dělit nebude. Proč ta náhlá změna?

Když loni počátkem září vyplynulo na povrch, že obvod Moravská Ostrava a Přívoz hodlá rozdělit základní a mateřskou školu Ostrčilova, zvedla se ze strany rodičů velká vlna nevole. Obvod proto slíbil zpracovat studii, která nutnost rozdělení prověří. Jenže…

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

V prezentovaném návrhu místostarosty Víta Macháčka (KSČM) tehdy rodiče neviděli jediný rozumný důvod, proč by se měla kdysi „výkladní" ostravská škola od mateřinky oddělit. I proto záležitost na poslední chvíli vypadla z projednávání zastupitelstva, které mohlo dát záměru definitivní razítko.

Místo toho obvod přislíbil, že nechá zpracovat analýzu, která účelnost rozdělení prověří. „Mateřská škola by měla samostatné vedení, osobní přístup ředitele a lepší možnost pro získávání dotací," uvedl tehdy pro Deník Macháček.

Jenže uběhlo téměř devět měsíců a je ticho po pěšině. „Projekt rozdělení ZŠ a MŠ Ostrčilova je v současné době zastaven," uvedla na dotaz Deníku mluvčí radnice Jana Pondělíčková. Dodala, že ekonomické výhody pro školku, plynoucí z rozdělení, se obvod snaží zajistit jinou cestou. „Znovuobnovení projektu bude pouze ve spolupráci s rodiči a školskou radou," řekla Pondělíčková. To je ale velmi nepravděpodobné, protože právě rodiče byli ti, kdo proti rozdělení vystoupil.

POCHYBNOSTI O ANALÝZE

Ve věci zainteresovaní lidé jsou navíc přesvědčeni, že přesně tak, jak se situace vyvinula, to mělo být. „Byl to jen výkřik do tmy, už v prvotní fázi neměli žádný koncept. Zalekli se toho, proto to doslova a do písmene řešení mlčením. Věřili, že se na to zapomene," je přesvědčena Lucie Dokoupilová, která tehdy jménem rodičů proti rozdělení vystupovala.

„Analýza byla ústupný manévr, aby se problém v tichosti odročil," souhlasí s ní opoziční zastupitel Moravské Ostravy Miroslav Svozil (ODS), podle kterého současné vedení obvodu nemá důvod situaci řešit, protože dětem plynulý přechod z dvojjazyčné mateřské do základní školy vyhovuje.

Proslýchá se ale, že kvalita výuky na dříve prestižní škole v posledních letech strmě upadá, o čemž svědčí hned několik skutečností, kterým bude Deník nadále věnovat pozornost.