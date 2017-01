OSTUDY OSTRAVY: Kdy opraví dálnici? Auta po ní skáčou už devět let!

Víte, proč se „dé jedničce" v Ostravě říká dálnice? Přece proto, že termín opravy zvlněného úseku se odsouvá stále dál a dál. Tímto fórkem se teď baví Ostravané v reakci na neustále oddalovanou nápravu.

Dum dum, dum dum, dum dum. Takhle nezní jen čekání u železničního přejezdu, než projede vlak, ale také jízda po ostravské části dálnice D1 (původní D47) u sjezdu na Mariánské Hory a dál směrem na Bohumín.

„Ach, ta naše supermoderní dálnice. Zvlněná a naprosto nepoužitelná…" vzdychají Ostravané.

Už devět let! A vzdychat zřejmě budou dál.

JAKO HORKÝ BRAMBOR

Hrboly se objevily už na jaře 2008, bezprostředně po prosincovém otevření úseku.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má za to, že problémy způsobil nekvalitní, chemicky nestabilní materiál v podloží. Eurovia, nástupnická firma zhotovitele, to ale odmítá. Někteří lidé to přičítají také původnímu podmáčenému terénu či fušerácké práci. Každopádně nikdo nechce přiznat chybu nebo nekalý záměr.

Obě znesvářené strany si problém dlouhodobě přehazují jako horký brambor. Dříve v médiích, pak mezi sebou, teď už pro změnu roky u soudu. Cíl, tedy odstranění hrbolů, se ale pořád vzdaluje. A tak řidiči v části 8,5kilometrového úseku dálnice za 4,3 miliardy korun stále jezdí osmdesátkou! Za milionové částky byly v nedávné minulosti některé úseky opraveny.

Jenže provizorně a s výdrží okolo dvou let, protože jen nová vrstva asfaltu stále bobtnající podloží nevyřeší. Alespoň se však v úseku zvýšila rychlost. Není to tak dávno, co se tudy jezdilo dokonce jen šedesátkou! „Pro dálnici dobrá vizitka, ne?" říká ironicky Radek Klepáč, který po ní jezdí každý den do práce. „Vznikne díra, zalije se a jdeme dál. Copak takhle to jde dělat?!" zlobí se Bohumíňan.

Definitivního odstranění problému se řidiči měli dočkat letos na jaře. A to přestože příkaz k opravě dosud nikomu nebyl uložen. ŘSD plánovalo kompletní rekonstrukci asi dvacetikilometrového úseku. Pro porovnání jen na devíti kilometrech mezi Bělotínem a Ostravou ŘSD před pěti lety reklamovalo rekordních 901 závad!

AŽ PODLE ARBITRÁŽE

„Vybírá se projekt, který zajistí finální opravu. Odhadované náklady by mohly jít do stamilionů," uvedl před 14 měsíci Jan Rýdl z ŘSD. Lidem dal naději. Soutěž vyhrál Dopravoprojekt Ostrava. Jak ovšem nyní Deníku sdělil Jan Studecký, ŘSD bude v projektu pokračovat zadáním zpracování projektové dokumentace pouze v případě, pokud rozhodčí soud dospěje k závěru, že zhotovitel (Eurovia) za současný stav dálnice nenese vinu a opravu musí uhradit na vlastní náklady ŘSD.

Aktuální časový odhad Jan Studecký neuvedl.

A tak tudy řidiči stále jezdí s vědomím, že situace neznalý spolujezdec by okamžitě křičel „pozor, horizont!" po vzoru typické reakce navigátorů v rallye. Nepochybně u sjezdu na Mariánské Hory, zcela jistě pak u Landek Parku ve směru na Bohumín, kde je zvlnění ještě horší.

Ostravská D1 v kostce aneb Jak šel čas

2004 - Začíná se budovat severomoravská D47 (D1)

2007 - V prosinci je diskutovaný úsek D47 dokončen

2008 - Na jaře ŘSD u Eurovie poprvé reklamuje vady

2012 - Žaloby, trestní oznámení. Začínají soudní spory

2015 - Stát provádí drobné a provizorní opravy

Radek Klepáč, Ostrava:

Jezdím po ní každý den, protože dojíždím z Bohumína. Najíždím na ni tedy v místě, kde to je nejvíce zvlněné. A pak ještě v tom druhém úseku. A jet po dálnici šedesátkou, to asi není moc dobrá vizitka, že? Za poslední roky se to nikam nehnulo, nevěřím, že to někdy bude normální

Petr Dobrý, Ostrava:

Dé jednička je věc sama o sobě. Máme nejdražší dálnici na světě. A konkrétně tady? Je to jeden velký karambol, hopsanda. Stačí se podívat na sousedy když přejedete dálnici do Polska, tak je to úplně o něčem jiném. Opravdu nevím.

Jiří Teslík, Ostrava:

Víte, já mám takovou teorii. Říkám podívejte se do občanky nebo řidičáku na státní příslušnost a přestaňte se divit. Ale věřím, že to jednou spraví, přece budou muset. Víte, že u nás v České republice trvá všechno prapodivně dlouho.

Jiří Dofek, Ostrava:

Naše dé jednička? Ta nikdy nebude opravená. Vždyť je to hrůza po ní jezdit. Hotový tankodrom, žádné jiné výstižnější přirovnání mě opravdu nenapadá.

