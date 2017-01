OSTUDY OSTRAVY: Náměstí Republiky - cesta v čase (nejméně) do 90. let

/SERIÁL DENÍKU POKRAČUJE/ Pokud by město ve strategickém plánu pro léta 2017 až 2032 nepočítalo s obnovou dopravního uzlu zvaného Frýdlantské mosty jako s „vlajkovým" projektem, mohl by zde vzniknout nový skanzen. Stačí sehnat jen pár balkánských skořápkářů, aby byla iluze minulosti dokonalá.

Cílem číslo jedna pro většinu procházejících jsou sice zastávky tramvají a trolejbusů, nicméně pomyslným středobodem zdejší lokality je denní bar Metro.

„Provozuji ho už pětadvacet let," uvádí Václav Aprias v podniku, jehož interiér odkazuje rovnou do porevoluční, polistopadové doby. Podle vlastníka nikoliv náhodou.

ZANIKLÉ ČASY

„Tehdy to tady bylo perfektní. Spousta obchodů a pohyb lidí skoro jako v samém centru města. Teď jich tady projde o polovinu méně, platí to pro cestující i mé klienty," pokračuje Aprias s tím, že změna nastala s otevřením Nové Karoliny (kam zajíždí větší množství lidí) a zprovozněním kancelářské budovy Tieto (jejíž jídelna mu odvádí strávníky). Přesto má Metro otevřeno denně od 9 až do 23 hodin.

MÁTE RÁDI RETRO?

Milovníci stylu retro si jistě přijdou na své v severní části mostů u původních stojanů s telefonními automaty jen přístroje už jsou moderní. Nově se také tváří veřejné toalety a samozřejmě i část stánků v nejfrekventovanějším místě podchodů pod tramvajovými stanicemi.

Jen zvedat zrak se příliš nedoporučuje, slabší povahy by mohly jímat obavy z újmy na zdraví. Stav stropní krytiny působí značně nevěrohodně…

Celkově interiéry podchodů vypadají jako před čtvrtstoletím a moc na tom nezmění ani plakáty na aktuální akce či snahy sprejerů. Ale v západní části u nové kancelářské budovy je fajn umělecká výzdoba s kolísající intenzitou osvětlení.

NECHYBĚJÍ JEHOVISTÉ

Koloritem jsou místo skořápkářů jehovisté. „Stojíme tu na službě okolo čtyř hodin. Prostředí se nemění, jen je tady bezpečněji díky nedalekému stanovišti strážníků," říkají u vozíčků s náboženskou literaturou. Ve směru k jižnímu výstupu panuje mnohem světštější atmosféra pouliční hudebník hraje na klávesy (a vybírá drobné).

„Obchody tady už moc nejdou," postesknou si prodavačky květin i potravin ve východní části podchodů. Starší z nich zavzpomíná, že pod Frýdlantskými mosty pracuje už dvacet let.

Pamatuje problém s výstupem metanu i výbuch s kriminálním pozadím na zastávce nahoře. „Počmárané je to tady furt stejné a do obchodu nám teď začalo zatékat," dodává. Viditelná je však podle ní snaha o úklid v podchodech.

Činnost zde vyvíjejí i asistentky prevence kriminality.

K TÉMATU

Velice komplikovaný záměr Těmito slovy nazval investiční náměstek primátora Břetislav Riger rekonstrukci náměstí Republiky. „Vyžaduje si komplexní řešení celého území z pohledu urbanismu, architektury i souvisejících problémů, jakými jsou doposud nevyjasněné majetkové vztahy k okolním pozemkům i konstrukcím vlastních mostů a podchodu," uvedl Riger.

Město už má podle něj hotovy dopravní průzkumy mapující dopravní zátěže. Jedno řešení bylo představeno vloni v rámci kampaně FajnOVa ke tvorbě strategického plánu Ostravy počítalo s okružní křižovatkou, náměstím místo točny trolejbusů, opravou podchodů i jejich prosvětlením denním svitem, napojením cyklostezek či protažením trolejbusových linek až k Dolu Hlubina, kde by vznikla nová konečná zastávka.



Alexandr Mynarz, Ostrava:

Je to užitečný prostor, chodím tady mimo jiné nakupovat. Vypadá to tady tak, jak vypadá. Máme ale nezaměstnané, kteří by se mohli zaměstnat na úpravě podchodů.

Kateřina Horáková, Ostrava:

Sice se tady teď uklízí, ale podchody jsou stejně hnusné, hlavně jejich stěny směrem, když se jde ke Kauflandu. Chybí mi tu taky třeba více prodejních stánků.

Richard Karas, Brušperk:

Ostuda? Snad ani ne… Podchod urychlí přestupování, nemusí se přecházet mezi auty, je to bezpečnější. Ale na druhé straně to, jak podchody vypadají, není ideální.

Patrik Rabe, Ostrava:

Bydlím kousek od náměstí Republiky a pohybuji se tu pravidelně. Nelíbí se mi tu vzhled ani nedostatečné osvětlení. A víte co, stačí porovnat Frýdlantské mosty se Svinovskými mosty.