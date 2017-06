Ovlivní poměr žen a mužů platnost kandidátky ČSSD?

Sociální demokraté v Ostravě i Moravskoslezském kraji mají podle mluvčího strany Mikuláše Klanga kandidáty pro volby do sněmovny. Ale záhy po víkendových primárkách zaznívají hlasy, že tento seznam může být špatný!

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kandidátka po vyškrtnutí ostravské předsedkyně Jany Vajdíkové a doplnění o mužského náhradníka prý totiž nemusí odpovídat regulím strany. „Nechci to komentovat a vůbec si už nepřeji být znovu napadána, že děláme problémy. Ale stojím si za tím, že ženy si v demokratické straně zasluhují slušné postavení," uvádí Vajdíková.

Další vyškrtnutý kandidát Adam Rykala se nechal slyšet, že věc považuje za vnitrostranickou a snaží se ji řešit neveřejně. „Mohu jen potvrdit, že jsme ještě před krajským hlasováním o kandidátce informovali dopisem vedení strany, že kandidátka je asi neplatná, protože nesplňuje stanovený poměr žen ve výši alespoň čtyřiceti procent," konstatuje Rykala.

Stanovy ČSSD dostupné na webu v článku 48, odstavce 5 uvádí: „Alespoň 40 procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny musí tvořit osoby opačného pohlaví." Bez vyškrtnuté Vajdíkové to však v kraji činí 38 procent. „Byl jsem proti zavedení této kvóty. Předseda strany Bohuslav Sobotka ji prosazoval, avšak nyní schvaluje jejich porušení," říká mladý sociální demokrat Matěj Benda.

Zaznívá zároveň i kritika velmi nízké účasti v primárních volbách v krajském městě a kraji samotném. „Zajisté to ovlivnily výzvy jistých místních organizací, ať členové hlasovat nejdou, aby se nemíchalo pořadím kandidátů," tvrdí sociální demokrat z Karvinska. Jiný, jenž chce také zůstat v anonymitě, hovoří o ostudě a poznamenává, že by se lídr kandidátky i krajský předseda měli „zamyslet, jestli jsou přínosem pro stranu".

„Zamyslet se je nutné i nad nízkou účastí v primárkách. Byl to při srovnání s ostatními kraji obrovský propad. Neúčast se však nedá vykládat tak, že by členové byli spokojeni s kandidátkou, protože ji vůbec neviděli," míní Vajdíková a podotýká, že řečený seznam se rozdával až v hlasovacích místnostech. „Těžko odhadnout, jak se na tom podepsalo naše vyškrtnutí, ale je zajímavé, že v Ostravě byla z regionů účast nejvyšší," dodává Rykala s tím, zdali by se neměl přeregistrovat celý kraj.

K tématu Krajskou volební jedničkou strany je místopředseda strany Lumír Zaorálek, dvojkou karvinský primátor Tomáš Hanzel a trojkou pak frýdecko-místecký krajský zastupitel Jiří Vzientek. Kvůli zásahu předsednictva (vyškrtnutí Vajdíkové a Rykaly) ovšem nebude mít poprvé v novodobé historii ČSSD v Poslanecké sněmovně svého zástupce právě Ostrava.