Parkovací karty budou vydávány až po 10. lednu

Zájemci o parkovací karty typu R a typu A, které pro rok 2017 vydává městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, budou muset odložit návštěvu úřadu.

Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Do 10. ledna totiž nebudou karty z technických důvodů vydávány. Deníku to sdělila tisková mluvčí radnice Jana Pondělíčková.

Karty je možné si po uvedeném termínu zajistit v přízemí budovy radnice na náměstí Dr. E. Beneše, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14 hodin.

Bližší informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty, včetně cen, jsou uvedeny na internetových stránkách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz www.moap.cz pod odborem investic a místního hospodářství.