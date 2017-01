Pionýrský, hasičský, retro... Sezóna plesů a bálů začala

/KALENDÁŘ PLESŮ V OSTRAVĚ/ Plesy. V minulosti bývala zábava tohoto druhu výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. Postupem času se staly ostatně tak jako mnoho jiných původně šlechtických výsad běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Lidové plesy pak byly označovány slovem bál. Pořádaly je obvykle různé občanské spolky nebo profesní a stavovská společenstva. A současnost? Pionýrské, myslivecké, chatařské, sportovní, hasičské či retro plesy. Všechny podle zhruba stejného scénáře. Jak se ale na takový ples připravit? Jakou barvu šatů pro letošní rok zvolit? Jak se nalíčit podle posledních trendů? A co účes? A to hlavní kolik za všechnu tu „parádu" utratím?

„Letí tylové sukně, jemně zdobené, vyšívaná síťovina. Už žádné volánky, nic přeplácaného. Z barev pak nejvíce asi tělová, mátová či jemná lila, odstíny růžové. Zákaznice už nechtějí levné čínské šaty. Laciné látky i střih těchto šatů vytlačily kvalitní materiály a značkové šaty, které perfektně sedí. Dámy si nechtějí trhnout ostudu, ale vypadat jako královny," říká majitelka salonu Šaty pro tebe z Ostravy-Hrabůvky Alina Klagová. „Půjčujeme šaty značek Alyce Paris, Mori Lee, Terani Couture, La Femme a další, a to za ceny od 500 do tisíce korun. Přitom nákupní cena zmíněných modelů začíná na deseti tisících korunách. Rodiče žijí v Anglii, mám spoustu kontaktů v USA, takže šaty nakupuji za jiných podmínek. A tomu odpovídá i konečná cena pro zákaznici," dodává Alina Klagová.

Rozhodnutí, jaké šaty nakonec zvolit, závisí nejen na představě zákaznice, jejích proporcích či tom, zda se podřizuje módním trendům, ale také na skutečnosti, na jaký ples se chystá. Menší ples rovná se střídmější šaty, velký ples velká róba. Dámy pak mohou vybraný model doplnit štrasovými ozdobami, které jsou barevně neutrální, ale výrazné.

„Šifon, organza, jemné zdobení. Z barev pastelová nebo černo-zlatá. Ale tato kombinace nemusí slušet každému. Trendem letošní plesové sezony je jednoduchost, elegantnost, jemnost. Půjčovné šatů u nás se pohybuje od 700 do dvou tisíc korun. Doporučujeme zákaznicím přijít tak čtrnáct dnů před plesem šaty vybrat a zkusit," říká Renáta Baková, majitelka ostravského salonu Paris.

Co se týká účesů, letí copy, copy a zase copy. „Jednotlivé prameny se povytahují a spletený cop vypadá nadýchaně. Doplňuje se umělými květy, čelenkami. Účesy z krátkých vlasů jsou asymetrické," popisuje kadeřnice Lenka Henčlová z ostravského Hair studia L.I.M.P.

Konečnou tečku za dokonalým plesovým vzhledem udělá líčení. „Třpytky, výrazné líčení, l'amour. Obecně ale líčíme podle přání každé ženy, jejího typu a barevně také podle šatů. Ideální je, když si své plesové šaty vyfotí nebo nám je popíše a my zvolíme vhodný make-up. Vše musí ladit. Cena? Večerní líčení se pohybuje okolo 500 až 700 korun," uvedla majitelka Centra estetické kosmetiky v Ostravě Ester Vašková.

Proč se plesy konají v zimním období? Pro křesťanství jsou zimní měsíce obdobím mezi adventem a Velikonocemi, jimž předchází čtyřicetidenní půst. Zima také vyhovovala honoraci, která si rok rozdělila s ohledem na možnosti radovánek na jaře svatby, v létě cestování, na podzim hony. V zimě počasí nedovolovalo žádnou z těchto kratochvílí a šlechta se sjížděla do měst, aby se věnovala večeřím, tanci a ostatním zábavám v dobře vytopených sálech. A poněvadž ženy na podzim trpěly mužům hony, pak se zase ony rády prosazovaly na plesech, bálech či jiných akcích konaných na jaře, kde také u této příležitosti poprvé vyvedly své ratolesti do společnosti.

K TÉMATU:

Kalendář plesů v Ostravě

14. 1., Reprezentační ples Matičního gymnázia Ostrava, DKMO

14. 1., Farní ples Ostrava-Poruba, Dům farnosti

20. 1., Ples studentů a absolventů OA Poruba, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

20. 1., Farní ples farnosti Ostrava-Hrabůvka, KD K-Trio

20. 1., Diskoples, DK Akord Ostrava-Zábřeh

21. 1., Reprezentační ples Gymnázia Hladnov, DK Akord Ostrava-Zábřeh

21. 1., Ples Michálkovice, DK Michálkovice

21. 1., Pionýrský ples, Dělnický dům Polanka

24. 1., Oldies ples, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

27. 1., Retro ples Wichterlova gymnázia, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

27. 1., Cool ples, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

27. 1., Sousedský ples, Dělnický dům Polanka

28. 1., Reprezentační ples města Klimkovice, Sanatoria Klimkovice

28. 1., Slezský bál, Dům farnosti

28. 1., Ples sportovců, Dělnický dům Polanka

3. 2., VIP ples, Dělnický dům Polanka

3. 2., Ples ZŠ Šoupala 1609 a Akademie FC Baník Ostrava, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

4. 2., Myslivecký večírek, Dělnický dům Polanka

4. 2., Funus bál Concordia, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

10. 2., Obecní ples Polanka, Dělnický dům Polanka

11. 2., 1. ples masérů a terapeutů, Clarion Congress Hotel Ostrava

11. 2., Společenský ples Mobilního hospice Ondrášek, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

11. 2., Charitativní ples ve stylu Great Gatsby, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

17. 2., HC Polanka, Dělnický dům Polanka

17. 2., Reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

17. 2., Ples Vysokoškolského katolického hnutí, Dům farnosti

17. 2., Reprezentační ples městského obvodu Poruba, Clarion Congress Hotel Ostrava

17. 2., Společenský ples Záchranného týmu ČČK Ostrava, Kulturní dům K-Trio

18. 2., Ples FK SK Polanka, Dělnický dům Polanka

18. 2., Potápěčský ples, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

18. 2., Pohoda ples, Společenský dům Labyrint

24. 2., Pochování basy, Dělnický dům Polanka

24. 2., Oldies ples, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

25. 2., Retro maškarní ples, Dělnický dům Polanka

25. 2., Reprezentační ples Gymnázia Volgogradská, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

25. 2., Studentský ples Gymnázia Hladnov, DKMO

25. 2., Original oldies ples, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

3. 3., Studentský ples Gymnázia Olgy Havlové, Klub Rock and Roll Garage Restaurant & Music Club

3. 3., Ples taneční školy Chlopčík, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

4. 3., Ples gymnázia Františka Hajdy, DK Akord, Ostrava-Zábřeh

25. 3., Ples show Fatima 2017, DK Akord, Ostrava- -Zábřeh

1. 4., Jarní erotický ples, DK Akord, Ostrava-Zábřeh