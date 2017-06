Písek zaplavil centrum Ostravy. Relax začíná! Ve hře je i Ostravice

Léto v Ostravě začalo a lidé si ode dneška, stejně jako loni, mohou užívat tuny písku navezeného přímo do centra města. Navíc je ve hře opět i vybudování písečné pláže u řeky Ostravice.

Loni se tak stalo v rámci úspěšného a hojně navštěvovaného Olympijského parku, letos zkrátka proto, že to byl velmi úspěšný projekt. Centrum Ostravy se tak po roce opět ocitlo pod záplavou 230 tun písku.

Na Masarykovo náměstí byl navezen už ve středu a dnes od 15 hodin bude sportovně-relaxační areál otevřen pro veřejnost. Lidé si zde znovu mohou posedět u dobré ostravské kávy či letních drinků pod šapitó, opalovat se a relaxovat na lehátkách a houpacích sítích, nebo strávit čas o něco aktivněji.

„Mohou si zahrát beachvolejbal, přehazovanou, plážový fotbal, badminton, pétangue nebo jiné sporty," láká starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová na beachvolejbalové hřiště. V případě zájmu je lepší, ale nikoliv povinné, si termín zarezervovat.

Červnová dopoledne bude areál patřit zejména školám, které zde mohou zavítat v rámci hodin tělesné výchovy, veřejnosti pak zbylý čas včetně víkendů, a to až do 3. září, kdy akce Písek v centru skončí.

Programová manažerka akce Adina Šimičková Bálková, která loni zájem o areál sledovala z mobilu díky kamerovému systému téměř nonstop, očekává, že o hřiště bude opět největší zájem ve všední dny mezi 16. a 22. hodinou a v sobotu dopoledne.

Připraven je i bohatý doprovodný program. „Vždy dva až tři dny v každém týdnu veřejnosti zajistíme odpolední vyžití. Bude připravena řada soutěží, koncerty i sportovní exhibice. A po návrzích rodičů bude letos dětský koutek rozšířen," informuje Bálková.

Nově mohou návštěvníci okusit čepovanou Kofolu a Ostravar, ten dnes navíc zcela zdarma v rámci školy čepování piva se sládkem.

Stejně jako loni by mohla přes léto vzniknout také písečná pláž u loděnice na slezském břehu Ostravice. Vedení tamní radnice už poslalo požadavek na magistrát o finanční podporu.

„Tato žádost ještě není projednána a není rozhodnuto, zda město finanční prostředky poskytne," uvedla na dotaz Deníku mluvčí Andrea Vojkovská s tím, že magistrát podpořil druhou „písečnou akci" právě na Masarykově náměstí, kde na celkové náklady ve výši 850 tisíc korun poskytl půl milionu.

Zda by Slezská Ostrava vybudovala pláž i bez podpory města, se do uzávěrky vydání nepodařilo zjistit. Jisté už je ale to, že vybuduje olympijský park k zimním hrám v příštím roce, které si tak Ostravané užijí opět o něco víc, stejně jako ty poslední letní v Riu.

Další akce v centru

V sobotu 24. června se bude konat další ročník Rozmarných slavností řeky Ostravice, jejichž hlavní program a pódium bude kvůli rekonstrukci Havlíčkova nábřeží směřován tentokrát na slezskoostravský břeh mezi loděnici a most Miloše Sýkory. Hlavními lákadly budou opět soutěž ve splavení řeky na netradičních plavidlech a mnoho kulinářských stánků na břehu.



Od 30. června do 1. července se pak nejen v centru města, ale letos poprvé i na Slezskoostravském hradě uskuteční oblíbený Festival v ulicích, kde vystoupí domácí i zahraniční umělci, především pak více než 250 umělců z Katalánska, kteří předvedou lidské pyramidy, obří loutky, ohňové draky a další nezapomenutelná vystoupení.