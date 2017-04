Pivaři jásají! Centrumka a Spolek se vrátí k bývalému lesku

Ostrava - Nabídka, kde zajít v centru města na kvalitní jídlo a dobré tankové pivo, se zase rozšíří! Masarykovo náměstí a jeho nejbližší okolí by se mohlo opět stát vyhledávaným místem, kde by se Ostravané chodili o víkendech bavit.

Hledání nového nájemce a plánovaná rozsáhlá rekonstrukci čeká restauraci Astoria (dříve kavárna Centrum) na Masarykově náměstí, ale také pivnici Spolek na Nádražní ulici. Pokud se naplní vize města, které oba objekty vlastní, mohly by v centru být otevřeny další dva nové podniky.

Podle informací Deníku většina silných hráčů na trhu minimálně situaci sonduje. Ve hře tak je opět možnost, že by v Ostravě otevřel podnik třeba Tomáš Karpíšek, který provozuje vyhlášené gastronomické koncepty Lokál a Ambiente, a v minulosti expanzi na sever Moravy zvažoval.

Jsou tu ale i další úspěšné franšízy jako Kolkovna, Potrefená husa, Pizzerie Coloseum atd. Vyloučit se nedá ani možnost, že by v jednom z objektů našel útočiště pivovar Ostravar. Úspěch konceptu Ostravarna v Jubilejní ulici v Hrabůvce dává možnost, že by se síť mohla ještě rozrůst.

V nejbližších týdnech vyhlásí městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz výběrové řízení na pronájem restaurace Astoria, kterou vlastní. Informaci Deníku potvrdila starostka obvodu Petra Bernfeldová.

„Bereme to jako dluh Ostravě a centru města, protože stejný záměr jsme měli před dvěma roky. Tehdy jsme oslovovali prakticky všechny silné hráče z gastronomického prostředí, inzerce se objevila nejen v regionálním, ale také celorepublikovém tisku,“ připomněla Bernfeldová. Nový nájemce se ale nenašel a smlouva tak byla prodloužena stávajícímu majiteli.

Nyní jsou vyhlídky podle místostarosty obvodu Dalibora Mouky mnohem příznivější. „Centrum města má svůj vývoj a my cítíme i věříme, že právě nyní nastal ideální čas pro hledání nového a hlavně silného nájemce. Současnému nájemci končí smlouva v listopadu,“ řekl Dalibor Mouka.

Rozsáhlé rekonstrukci se Astoria určitě nevyhne. „Jsme si vědomi, že budeme muset v nájmu zohlednit současný stav celého objektu, který si vyžaduje nemalé finanční prostředky. Bavíme se o částce v řádech milionu korun. My jsme připraveni novému nájemci investici zohlednit v dlouhodobém nájmu,“ uvedla Bernfeldová. Ani vysoká vstupní částka by ale zájemce nemusela odradit. Ve hře je totiž nejen strategický prostor na největším náměstí ve městě, ale také možnost provozovat největší zahrádku v centru Ostravy.

SPOLEK SI ZASLOUŽÍ REKONSTRUKCI

Podobný osud čeká také restauraci Spolek, kterou vlastní statutární město Ostrava. „Jsme si vědomi nejen historické hodnoty tohoto zařízení, ale také jeho lukrativní polohy. A současný technický stav budovy nás rozhodně netěší. Preferoval bych rekonstrukci objektu,“ uvedl primátor města Tomáš Macura. „V současné době pracujeme s více variantami, o dalším osudu budovy chceme mít jasno do konce prvního pololetí letošního roku,“ dodal Macura s tím, že současný nájemce má smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RADEGASTOVNA SE LÍBÍ

To, že lidé v centru na pivo a dobré jídlo chodí, potvrzuje i půlroční provoz Radegastovny, která sídlí v bývalém Domě obuvi (Baťa) na Masarykově náměstí.

„Upřímně vám řeknu, že jsme hodně překvapeni, jak pěkně se nám podnik rozjel. Vůbec jsme s tím nepočítali,“ uvedla manažerka restaurace Jarmila Vavrušová a dodala, že v expandovaných dnech a časech mívají pravidelně plno. Kapacita podniku je 150 míst. „Prakticky každý den se nám stává, že musíme zákazníky bez rezervací odmítnout. Je to určitě dáno i tím, že na náměstí podobný podnik není, jsou tam spíše kavárny a cukrárny,“ myslí si Vavrušová.

Skutečnost, že nové podniky pomohou zatraktivnit centrum města, vítají i současní provozovatelé restaurací poblíž Masarykova náměstí. „Nevnímám to jako konkurenci, jsme zaměřeni přece jen na trošku jinou klientelu než tyto velké lokály. Jsme podnik s více než stoletou historií a osobitou atmosférou,“ říká majitel restaurace U Rady Marián Bavlšík, kde se od nepaměti čepuje tanková plzeň. A snahu města vítá. „Čím více lidí do města přijde, tím vyšší tržby budeme všichni mít. Jako Ostravák jsem rád, že hosté u piva neřeší jen cenu, ale také kvalitu, za kterou si prostě musíte připlatit. Jasně se taky ukazuje, že na trhu se udrží jen podniky s tankovým pivem, které lidé žádají,“ podotkl Bavlšík.

Stejný názor má i manažerka Radegastovny. Ani ona nemá strach, že by po rekonstrukci Astorie šly tržby jejich podniku dolů. „Myslím si, že každý nový moderní podnik přitáhne do centra zase nové lidi. A my se konkurence nebojíme, spíše ji vítáme, v podnikání to je přirozená věc, se kterou se musíme vyrovnat,“ dodala manažerka Radegastovny Jarmila Vavrušová.