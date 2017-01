Plato už sídlí v novém. Dočasně a skromně

Galerie výtvarného umění Plato, která na přelomu roku opustila zázemí auly Gong v Dolních Vítkovicích se již usídluje v novém.

Plato dočasně obsadilo léta uzavřený objekt po obchodu s oděvy v Českobratrské ulici v centru města.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak očekával její ředitel, jedná se o skromné kancelářské prostory v Českobratrské ulici v centru města, kde Plato dočasně obsadilo léta uzavřený objekt po obchodu s oděvy.

„Na podzim by se galerie měla přesunout do budovy bývalého hobbymarketu vedle jatek," řekl Deníku už na konci uplynulého roku ředitel Plata Marek Pokorný. Výhledově se pak počítá s tím, že by galerie měla sídlit přímo v budově historických jatek. To však nejdříve za několik let, po jejich kultivaci. (jir)