Podnikatel pronajme tři bytové domy Romům. Sousedé se bojí problémů

Lokalitu ve Slezské Ostravě známou coby Salma hodnotí tamní usedlíci jako klidné místo k životu. To by se podle nich ale mohlo změnit. Residomo prodalo tři bytové domy v Kovařovicově ulici podnikateli, který je hodlá pronajímat romským rodinám.

Kdysi v nich žily hornické rodiny, postupem času ale domy pustly a zůstali v nich poslední obyvatelé. I proto je Residomo (dříve RPG Byty) prodalo místnímu podnikateli Rostislavu Mitrusovi. To se nelíbí tamním usedlíkům, kteří o budoucnost domů sami projevili zájem.

„Prodali to v tichosti. My jsme se do toho taky chtěli zapojit, máme totiž zájem, aby lokalita vzkvétala, ale nebyli jsme k tomu připuštěni," říkají okolní obyvatelé. Koncem minulého týdne se jich před domy na protest sešlo bezmála padesát. S nastěhováním romských rodin se totiž obávají zhoršení kvality života. Rostislav Mitrus, který v okolí vlastní a spravuje řadu dalších bytových domů, to ale odmítá.

„Podívejte se tam. Jsou nějaké problémy? Ti lidé mi mají dovolit, aby tady mohli bydlet Romové? Pokud mi budou dělat problémy, můžu je zažalovat za rasismus. Neexistuje, aby mi někdo říkal, kdo tu může bydlet. Žijeme ve svobodné zemi, a pokud tady bude klid, tak proč by to nešlo?" řekl Deníku Mitrus.

VÝPADKY ELEKTŘINY

„Je logické, že když chce opravovat takové domy pro určitý účel, který může ovlivnit široké okolí, tak bychom měli být aspoň trochu obeznámeni příslušnými orgány nebo majitelem. To je podle mě slušnost. O ničem nás neinformovali dokonce ani nyní, kdy už se tady čile pracuje a nám při tom vypadává elektřina. Nehledě na to, že začali ještě před převedením na katastru," podivuje se obyvatelka sousedního domu Iveta Vojtěchovská. „Chci to zvelebit, takže si myslím, že tím pro město i ty lidi dělám ještě přínos," odmítá jejich polemiky Mitrus, který odkazuje také na to, že i mezi posledními nájemci byli Romové, a nikdo si na problémy nestěžoval.

„Nikdy tam nebylo hlášeno výrazně vyšší narušování veřejného pořádku nebo občanského soužití," potvrdila ve svém stanovisku slezskoostravská radnice, která o odkup domů neměla zájem, a proto je Residomo nabídlo dál. „U třetích osob pochopitelně nemůžeme učinit slib, jestli zde bude, nebo nebude realizován projekt sociálního bydlení, ale zatím nelze předjímat, zda jsou obavy starousedlíků oprávněné," zní z radnice, která je připravena s občany v případě jejich zájmu jednat.

„Rok s námi nejednali, tak proč nyní? Jen nám tvrdili, že takové barabizny přece nikdo nekoupí, navíc v industriální zóně. Tím mysleli to jedno dřeviště dole? Naše návštěvy naopak nemohly uvěřit, jaký klid může v Ostravě být," nechápou lidé.

OČIMA POSLEDNÍHO NÁJEMNÍKA

Údajně je čeká „hezká" budoucnost. Alespoň to tvrdí jeden z posledních nájemců prodaných domů, František Kubáň, který zde žil třicet let. „Na konci minulého roku jsem se musel během dvou měsíců vystěhovat. Dlouho tady byla radost bydlet. Postupně to tady ale ovládli Romové. Chlívky mi rozbili na desky k topení. Když v noci zatopili, nedalo se dýchat. Zahrádky u domů si vzali načerno. Ty lidi tady čeká opravdu krásná budoucnost," poznamenává ironicky Kubáň.

Místní lidé i kvůli této záležitosti už založili spolek pro zlepšení života a kulturního vyžití „Salmy". Slibují si od něj zejména zlepšení komunikace s úřady i majitelem.

Ten předešlý potvrdil, že domy byly nabídnuty k prodeji až po písemném odmítnutí městského obvodu. „Nabídli jsme je investorům, kteří nás již dříve oslovili s poptávkou o odkoupení domů. Nakonec byly prodány panu Mitrusovi, jehož aktivity nám nepřísluší komentovat," říká mluvčí Residoma Kateřina Piechowicz.