Pohádkové odměny herců? Jen pro známé tváře. V oblastních divadlech poměrně bída

Ze všech stran často slýcháváme, jak si báječně žijí naši herci. Není to tak úplně pravda.

Ano, honoráře jednoho natáčecího dne v televizních seriálech například pro Ivana Trojana, Miroslava Donutila, Jiřího Bartošku, Karla Rodena a mnohé další známé tváře se pohybují, jak Deník zjistil, třeba až v několika desítkách tisíc korun a při natáčení filmů je to ještě více. A to nemluvíme o reklamě, z níž na nás stále častěji „vybafnou" stejné tváře.

Namátkou jmenujme Jana Krause, Václava Postráneckého, ale asi nejvíce v poslední době Jakuba Koháka. Kdo umí, umí…

BÍDA V REGIONU

Jenomže na Ostravsku to je pouhá hrstka „vyvolených protagonistů", kteří mají skutečně pohádkové příjmy.

Občas se ale uplatní v televizních seriálech nebo filmech, potažmo v reklamách, také herci z regionů.

Příkladem za všechny může být herec Norbert Lichý, jehož domovskou stanicí je ostravské Divadlo Petra Bezruče. Ten, jak známo, v posledních měsících zazářil na televizní obrazovce v několika seriálech.

A jak je tomu s platy divadelníků v Moravskoslezském kraji?

„O žádnem umělci v našem oblastním divadle se rozhodně nedá říci, že by byl přeplacený. A to se týká nejenom našeho činoherního souboru, kde se průměrný plat pohybuje kolem 24 tisíc korun. Ale jen málo z nich dostane příležitost si třeba přivydělat před kamerou. Snad někdy si na některé z nich vzpomene ostravské Studio České televize, ale už jen málo film. Jen ještě pro zajímavost operní sólista má o tisíc korun více než činoherec a sólista baletu pobírá 19 tisíc," uvedl Ilja Racek, ředitel Slezského divadla v Opavě.

Ještě nižší platy mají herci v Těšínském divadle v Českém Těšíně.

„Měsíční plat herce je v české scéně 22 392 korun a v polské scéně je to ještě nižší 21 500 korun," sdělil pro Deník Karol Suszka, ředitel Těšínského divadla.

OSTRAVA TAKÉ NIC MOC

Ve čtyřsouborovém Národním divadle moravskoslezském (NDM) platy umělců také nejsou kdovíjak závratné.

„V uplynulém roce činil průměrný měsíční plat u činoherců 26 611 korun, v opeře 24 960, v baletu 22 952 a v souboru opereta/muzikál 26 769 korun," řekla Marcela Bednaříková, tisková mluvčí NDM.

Hercům v oblastních divadlech nezbývá nic jiného než věřit současné vládě, že splní to, co si ve svém programovém prohlášení stanovila, že do konce roku 2017 zvýší platy v oblasti kultury. Jestli tomu tak bude, ukážou příští měsíce.