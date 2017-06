Porodnice ve Fakultní nemocnici Ostrava: chystá se stěhování

Pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky a oddělení neonatologie ostravské fakultní nemocnice se v průběhu příštího týdne budou stěhovat a v období prázdninových měsíců budou umístěna v náhradních prostorách.

V průběhu července a srpna budou v areálu FNO probíhat práce na napojování staré a nově vznikající budovy.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Pavilon péče o matku a dítě ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) prochází v současnosti rozsáhlou rekonstrukcí.

Od 1. července do 31. srpna budou probíhat práce na napojování staré a nově vznikající budovy. Proto budou například porodní sál a operační sál pro císařské řezy či lůžka pro rizikové gravidity na prázdninové měsíce přestěhovány do jiných částí fakultní nemocnice.

V 1. podzemním patře lůžkového monobloku bude například porodní sál či operační sál pro císařské řezy. Další pracoviště pak budou rozmístěna v areálu FNO, například v dětské nemocnici či 8. patře lůžkového monobloku.

„Chod porodnice a navazujících oddělení zůstává zachován, ale vzhledem k omezeným kapacitám náhradních prostor bude lehce omezen," uvedl ředitel FNO Svatopluk Němeček.

„Snížení kapacity bude v průběhu prázdninového přestěhování zhruba pětinové. Proto doporučujeme všem zájemcům o porod v naší nemocnici, aby se předběžně informovali o aktuální situaci a volných kapacitách. O letním provozu byly informovány i okolní porodnice. Informace najdou zájemci na webu porodnice i FNO a bude také náležitě zajištěno označení přestěhovaných pracovišť v rámci nemocnice," doplnil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO Ondřej Šimetka s tím, že telefonní kontakty platí beze změny i o prázdninách.

Stěhování zpět do stávající a už zrekonstruované budovy se uskuteční v září, ukončení prací v novém křídle budovy Pavilonu péče o matku a dítě by mělo být dokončeno do konce letošního roku. Rekonstrukce by měla stát zhruba 130 milionů korun.

Největším přínosem rekonstrukce bude podle přednosty Ondřeje Šimetky to, že se celá klinika sloučí pod jednu střechu, čímž se zjednoduší a zefektivní její provoz. Rozšíří se také kapacita perinatologického centra, dojde rovněž k rozšíření porodního sálu a oddělení šestinedělí.

Vznikne i nová stanice pro rizikové a patologické gravidity. V posledních letech se v porodnici FNO ročně narodilo 2200 až 2300 miminek. Kapacita porodnice FNO by po rekonstrukci měla umožnit zhruba 2600 porodů.