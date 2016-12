Pošťáci budou stávkovat. Co na to čtenáři Deníku?

Vánoční provoz České pošty zasáhne v pondělí 19. prosince dvouhodinová výstražná stávka. Nic na tom nezměnilo ani včerejší jednání premiéra Bohuslava Sobotky s odboráři.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Výstražná stávka se uskuteční v pondělí od 17 do 19 hodin. Ohlásily ji tři menší odborové svazy, které požadují zvýšení tarifních mezd o 2,5 tisíce korun. Protestovat budou Odborové hnutí zaměstnanců České pošty, SOS-21 a Nezávislý odborový sněm České pošty. Deníku to potvrdil Evžen Dvorský, předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty.

Už zmíněné tři odborové svazy požadují navýšení tarifní mzdy pro všechny zaměstnance o 2,5 tisíce korun měsíčně. „Jednání s premiérem vůbec nic nevyřešilo, takže stávka bude. Odhadem by se jí mohlo zúčastnit více než šest tisíc zaměstnanců pošty," uvedl Evžen Dvorský.

A co na chystaný protest říkají čtenáři Deníku? V anketě na webu Moravskoslezského deníku hlasovalo 927 lidí, 596 z nich se stávkou souhlasí, 331 naopak hlasovalo proti.

Lidé reagovali v rámci diskusí i na facebooku. V diskusi většina čtenářů na úroveň služeb České pošty nadávala. Zároveň se diskutující ale shodovali v tom, že pracovníci České pošty málo vydělávají. Brigádníci, kteří na poště pracovali, pak v diskusi uváděli, že by na stejnou brigádu už nešli.

Uživatelka, která na facebooku poslala svůj příspěvek pod jménem Petra Mary, napsala: „Upřímně, když jsem na poště pracovala a zaskakovala za jinou kolegyni, také jsem nezvonila. Na poštu jsem chodila v pět hodin a vracela jsem se v 18 hodin. Pokud bych měla čekat a zvonit na všechny, když jsem vyplácela důchody, připravovala papíry a třídila poštu a všechno to na zádech táhla dům od domu? Ty prachy, co platíte poště, nejdou pošťačkám. Stávka ano, aby ti nahoře věděli, že pošťáci nejsou otroci."

Další z diskutujících má ale opačný názor: „Mám pocit, že stávka pošťáků už trvá pěkně dlouho."

V PONDĚLÍ STÁVKA VÝSTRAŽNÁ A VE ČTVRTEK CELODENNÍ? Pokud ani po pondělní výstražné stávce nebudou požadavky odborářů vyslyšeny, hrozí ve čtvrtek 22. prosince stávka celodenní. „V pondělí by pracovníci pošty, kteří se k výstražné stávce připojí, měli sice zůstat na pracovišti, ale v době od 17 do 19 hodin přeruší práci. Zatím nechci předbíhat, ale pokud jednání nepokročí, jsme připraveni ve čtvrtek, jak už jsme to také oznámili, vstoupit do stávky celodenní," dodal předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský.

