Povinné plavání ve škole? Na Ostravsku jako bouře ve sklenici vody!

Zařazení plaveckého výcviku do školních vzdělávacích programů bylo dosud v pravomoci ředitelů a plavecká výuka na prvním stupni byla dobrovolná. Přesto byla do ní zapojena většina základních škol.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vladimír Klíma

Podle informací ministerstva školství ji ve vzdělávacím programu má 95 procent základních škol.

Od příštího školního roku by se mělo plavání stát povinným pro všechny školy, a tak výuku plavání musejí do svých vzdělávacích programů do 1. září zapracovat i ta zařízení, která zatím „odolávala".

O tom, ve kterých ročnících budou děti na plavání chodit, rozhodne ředitel. Žáci mají absolvovat čtyřicet hodin.

V médiích se objevily spekulace, že bazény, které mají akreditaci na školní plavání, nebudou stačit. Je to ale pravda? Deník oslovil dva největší poskytovatele plaveckých služeb ve městě, kde hodiny plavání realizuje velká část základních škol na Ostravsku.

„Kapacitně plavání pro školy zvládáme, a myslím, že zvládat budeme i nadále. U nás plaveme v kuse osm vyučovacích hodin, chodí k nám školy ze Staré Bělé, Nové Bělé, Hrabové a je jen na nich, kde se rozhodnou plaveckou výuku realizovat. Samozřejmě že bazén nafouknout neumíme, ale je to spíše naopak když nám vzniká nějaký prostor a máme v bazénu volno, nabízíme kapacitu školám mateřským. Mám za to, že je to bouře ve sklenici vody," uvedl Rostislav Pytlík, ředitel Základní a mateřské školy A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce, která má vlastní plaveckou učebnu, kde se učí plavat žáci ze škol Ostravy-Jihu.

NĚCO ZA NĚCO

Podobně jsou na tom areály Sareza. „Na našich bazénových centrech bychom byli schopni navýšit počty hodin pro výuku plavání. To by ovšem bylo na úkor zkrácení otevírací doby pro veřejnost, popřípadě omezení prostoru k plavání veřejnosti v daném areálu," uvedla tisková mluvčí společnosti Sareza Hana Ryšánková.