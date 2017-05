Pozor, klíšťata útočí! Do neděle platí nejvyšší stupeň jejich aktivity

/ANKETA/ Stupeň číslo 10, což je nejvyšší stupeň aktivity klíšťat, platí až do neděle 21. května. Uvádí to předpověď, kterou vydává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Čím vyšší je stupeň aktivity, tím vyšší je i riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem. A pokud je nakaženo, zvyšuje se i pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou borreliózou. Podle doporučení na webu ČHMÚ by lidé neměli vstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohybovat by se měli pouze po zpevněných cestách. Vhodné je také použití repelentu.

V Moravskoslezském kraji loni hygienici zaznamenali 35 případů klíšťové encefalitidy a 303 případů lymeské borreliózy. K úmrtí pacienta na klíšťovou encefalitidu v posledních třech letech ale nedošlo.

„Riziko vzniku u obou onemocnění stoupá po zhruba 24 hodinách od přisátí klíštěte. Čím delší je doba sání, tím je větší. Proto se doporučuje prohlídka těla po návratu z terénu a co nejrychlejší odstranění případně nalezených klíšťat. K vytažení nám dobře poslouží pinzeta, případně takzvaná kreditní karta se zářezem (je k dostání v lékárnách). Klíště se má vyviklat a místo po odstranění dezinfikovat alkoholovým dezinfekčním prostředkem," doporučuje Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

JSOU UŽ I NA PRADĚDU

V našem kraji se klíšťata vyskytují převážně v nižších a středních polohách (do 700 m n. m.), ve vysoké trávě, křoviskách a na okrajích smíšených lesů.

Územně je nejvyšší riziko v oblasti přírodního ohniska v okresech Bruntál, Opava a městě Ostravě, v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, kde je i nejvyšší počet nakažených. V posledních letech se však objevují onemocnění například i na Třinecku.

„Pokud se týká nadmořské výšky, s rostoucí nadmořskou výškou výskyt klíšťat klesá. Už byl ale zaznamenán výskyt klíšťat i na vrcholu Pradědu. V Beskydech je výskyt klíšťat nižší. Klíšťata se ale běžně vyskytují i ve městech, například v parcích," dodal Petr Kopřivík.

OČKOVÁNÍ PROTI ENCEFALITIDĚ

Proočkovanost populace v ČR proti klíšťové encefalitidě je podle odborníků na úrovni 20 až 25 procent.

V sousedním Rakousku se podle zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) proočkovanost přitom blíží 90 procentům.

Průzkum VZP ukázal, že bezmála každý třetí klient této zdravotní pojišťovny měl loni klíště. „Skoro všichni lidé v průzkumu odpověděli, že vědí o tom, že se mohou nakazit klíšťovou encefalitidou. Očkování proti této nemoci ale využila jen čtvrtina našich klientů. Jedním z důvodů může být i to, že 38 procent lidí nemá obecně důvěru v očkování a bojí se vedlejších účinků. I to vyplynulo z průzkumu, který se uskutečnil začátkem března na našich pobočkách," informuje v tiskové zprávě VZP s tím, že podle odborníků jsou obavy z očkování zbytečné.