Předsedkyně Rosky Ostrava Naďa Nováková obdržela cenu Olgy Havlové

„Neptám se, co mi nemoc vzala, ale na to, co mi dala," říká žena, která v pondělí 29. května získala prestižní ocenění Nadace Olgy Havlové - předsedkyně Rosky Ostrava Naďa Nováková.

Předsedkyně Rosky Ostrava Naďa Nováková získala prestižní ocenění Nadace Olgy Havlové.Foto: Archiv

Roztroušenou sklerózu diagnostikovali lékaři Nadi Novákové už před 23 lety. Pokud se o někom dá říci, že nejen energii má, ale dokáže ji rozdávat ostatním, je 55letá žena z Ostravy ukázkový příklad. Své nemoci navzdory. Roska Ostrava je nestátní nezisková organizace, které sdružuje zhruba 130 členů. Mezi nimi jsou i lidé, které nemoc upoutala na invalidní vozík. Roska Ostrava je regionální organizací Unie Roska ČR. Veškerá činnost je věnována lidem s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Mezi aktivity Rosky Ostrava patří například plavání, cvičení, hippoterapie, rekondiční pobyty, výlety do přírody a třeba i návštěva představení Národního divadla v Praze. „Takové první příznaky nemoci, brnění v rukou, poruchy koordinace, horší pohyblivost, jsem už ale pociťovala asi dva roky předtím, než mi lékaři v roce 1994 roztroušenou sklerózu ,definitivně přiklepli'. Pracovala jsem jako elektromechanik na tehdejším enháčku. První pocity po sdělení diagnózy moc optimistické samozřejmě nebyly. Tehdejší neurolog ale mé lamentování rázně uťal. Řekl mi, že jestli skončím na vozíku, nebo ne, záleží z velké části na mně a na tom, jak se k nemoci postavím. Dodnes jsem mu za to vděčná. Roztroušená skleróza je totiž nemoc prevít, se kterým se dost špatně bojuje. Když ji člověk přijme jako realitu, srovná si to v hlavě a je rozumný, tak toho většinou zmůže více než dokazováním si, jaký je Jura," je přesvědčena předsedkyně ostravské Rosky. Rychle dodává, že v případě lékařů, kteří se o ni starají, měla obrovské štěstí. „Pak jsem se totiž dostala k paní doktorce Zapletalové ve fakultní nemocnici v Porubě. Ta je nejen naše přední specialistka právě na léčbu roztroušené sklerózy, navíc při každé kontrole či jiném setkání umí pohladit i duši. Její přístup k pacientům je nesmírně lidský," pokračuje Naďa Nováková a jak je pro ni typické, nemluví moc o sobě, ale spíše o lidech z okolí. Z pacientky šéfka Rosky O tom, že existuje sdružení Roska, se Naďa Nováková dověděla někdy v letech 1995 až 1996. „Postupně jsem se seznamovala s lidmi, kteří tuto organizaci v Ostravě vedli. V roce 2003 mi nemoc už neumožnila zůstat v mém původním zaměstnání. Začala jsem se daleko více věnovat práci v Rosce a stala jsem se i její předsedkyní," vzpomíná Naďa Nováková. Štěstí na dobré lidi Místo role „nemocného", který sám potřebuje pomoc, ji tak připadla úloha organizátora řady akcí. A není jich málo. „I v té době se mi potvrdilo, že mám štěstí na lidi. V současnosti mi hodně pomáhá například naše účetní Mirka Paskonková, velkou oporou je můj manžela a celá rodina. Bez jejich podpory bych to všechno určitě nezvládala," dodává Naďa Nováková. Nejvíce utahaná a takzvaně dobitá bývá po sepisování různých žádostí či z různé administrativy. Jak dobíjí baterky? „Třeba si udělám horkou koupel, nebo když je času více, odjedeme s manželem někde na pár dní do termálů," prozrazuje svůj recept Naďa Nováková. Sympatická a obětavá žena, kterou čas od času roztroušená skleróza sice pozlobí, ale energii, životní nadhled, ochotu pomáhat druhým ani dobrou náladu ji zatím vzít nedokázala. K TÉMATU Co to je roztroušená skleróza:Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 tisíc lidí postižených touto nemocí. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D.









Autor: Břetislav Lapisz