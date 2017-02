Přeplněné žaláře. Někde bude nutné rozšířit kapacitu

V ostravské Věznici Heřmanice začínají uvažovat o přeměně kulturních místností na ložnice.

Ředitel Věznice Heřmanice Petr Kadlec.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Většina věznic v České republice hlásí překročení kapacity. Situaci by částečně mohlo zlepšit zavedení elektronických náramků pro lidi odsouzené za méně závažné trestné činy. Dotyční by zůstali na svobodě, náramky by hlídaly každý jejich krok. U trestanců, kteří pykají za vážnější zločiny, však tato varianta nepřichází v úvahu.

Tyto věznice musejí hledat další řešení. Jedním z nich je rozšíření kapacity.

Platí to například pro Věznici Heřmanice, která je Moravě a ve Slezsku jediná svého druhu. Jsou zde umístěny dvě kategorie odsouzených, a to s dozorem a s ostrahou. Obě jsou naplněny na více než 120 procent. Podle ředitele káznice Petra Kadlece je nutné situaci řešit.

Podle statistických údajů je kapacita Věznice Heřmanice překročena o přibližně čtyřiadvacet procent, čímž se dostáváte na jedno z předních míst v České republice. Proč k takové situaci došlo?

Odpověď je jednoduchá poptávka převyšuje nabídku. Trestná činnost dle policejních statistik sice klesá, nicméně počet odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody ze severomoravského regionu je stále vysoký. A kapacita Věznice Heřmanice tomuto trendu nestačí. Takže řada odsouzených je ve výkonu trestu umísťována do dalších vězeňských zařízení, nejčastěji v Čechách, což někteří z nich nesou nelibě. Snažíme se proto s kolegy velmi poctivě posuzovat každou z mnoha desítek žádostí o přemístění, které mi týdně přicházejí, nicméně narážíme na mantinely, to znamená stanovenou kapacitu věznice. Odsouzený musí pro sebe nyní mít ale nejméně tři metry čtvereční plochy. Alespoň tedy zatím.

Představuje tak vysoké překročení kapacity problémy? Například bezpečnostní?

Tak vysoké překročení kapacity představuje celou řadu problémů, které musíme za plného provozu věznice a při udržení jejich základních bezpečnostních standardů neustále řešit. Tím nejviditelnějším je bezesporu naplněnost ubytoven. Je prostě velký rozdíl, máte-li na ubytovně, která má zpravidla dvanáct ložnic, namísto padesáti vězňů třeba sedmdesát.

Existuje řešení?

Ano, dále navýšit kapacitu věznice. To však v tuto chvíli již lze jen dalším navýšením počtu lůžek na ubytovnách, a to zejména přeměnou místností, které jsou prioritně určeny pro kulturní a volnočasové aktivity vězňů, na ložnice. I tuto variantu jsme si již v minulosti „vyzkoušeli". A protože i toto řešení se pozvolna opět dostává do hry, bereme ho vážně a logisticky se na něho připravujeme.