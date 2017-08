Při úklidu v ostravském obvodu bude pomáhat elektrická tříkolka

Maximální rychlost 35 km/h, dojezd 75 km, nákladní nosnost 410 kg, pořizovací cena 60 tisíc korun. To jsou údaje o nové elektrické tříkolce značky Benycargo, která začne od neděle 27. srpna v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky pomáhat s úklidem.

Nová elektrická tříkolka zahájí svůj víkendový provoz při úklidu v Mariánských Horách a Hulvákách v neděli 27. srpna.Foto: Archív obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Jedná se o malé pracovní vozidlo, které bude využíváno především o víkendech při sběru nepořádku v okolí kontejnerů na odpadky.

„Bývá už téměř pravidlem, že kolem popelnic je v pondělí ráno zvýšený nepořádek. Do značné míry je to proto, že z pátku na sobotu a ze soboty na neděli je v noci v ulicích poměrně více živo a také z toho důvodu, že o víkendu mnohé rodiny produkují více odpadků než ve všední dny. Když se do toho všeho pustí bezdomovci, prostředí kolem popelnic působí jako malá smetiště. Tomu chceme předejít,“ říká 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Vedení obvodu na základě jeho podnětu rozhodlo o zavedení služby s názvem Nedělní úklid a pořízení zmíněného elektrického vozidla, se kterým bude každou neděli dopoledne mariánskohorské ulice projíždět pověřený pracovník.

„Zastaví u každého kontejneru na odpadky. Pokud v jeho okolí bude poházený nepořádek, vezme lopatu, posbírá ho a vloží zpět . V případě, že některý z kontejnerů bude přeplněný, překypující odpadkové pytle z kontejneru odebere a odveze je do kontejneru poblíž, který ještě plný není,“ dodává místostarosta Hujdus.

Elektrická tříkolka najde i další uplatnění - zapojí se do převozu materiálu, sběru drobnějšího komunálního odpadu, ale také například spadaných větví. Díky elektromotoru s výkonnou nabíjecí baterií jsou náklady na provoz elektrotříkolky minimální a obvod tak výrazně ušetří i na pohonných hmotách.