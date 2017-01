Příchod roku ohnivého kohouta se slavil i v Ostravě

Bylo jí padesát, když přišla o zaměstnání. Ocitla se na úřadu práce. Z rozboru kvalifikačního testu zjistila, že by jí nejlépe sedla práce s dětmi. Byla to trefa do černého. Už od patnácti totiž chtěla být učitelkou v mateřské škole. Na studia ji ale nevzali.