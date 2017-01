Přišla jste o práci? Staňte se chůvou! ÚP v Ostravě loni uhradil kurz 22 ženám

Bylo jí padesát, když přišla o zaměstnání. Ocitla se na úřadu práce. Z rozboru kvalifikačního testu zjistila, že by jí nejlépe sedla práce s dětmi. Byla to trefa do černého. Už od patnácti totiž chtěla být učitelkou v mateřské škole. Na studia ji ale nevzali.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock.com

A tak se po letech strávených na gymnáziu protloukala administrativou až do osudného dne, kdy zůstala bez práce. Paní Soňa Šudřichová zjistila, že by i v této nelehké situaci mohla dostát svému dávnému přání pracovat s dětmi. Našla si kurz pro chůvy, který absolvovala. Složila kvalifikační zkoušku a začala hlídat děti. „Znovu jsem našla smysl života a byla zase potřebná," pochvaluje si Soňa Šudřichová situaci dnes. Mezi její svěřence patří například dnes pětiletý hoch, kterého začala hlídat, když mu bylo pět měsíců. Nehlídá děti jen v rodinách Spolu s dcerou založila firmu profi CHŮVA, s. r. o., která hlídá děti nejen v rodinách, ale provozuje také jesle a školku. Navíc působí jako lektor v kursech pro chůvy a pomáhá těm, které stojí na začátku. Stejně jako ona před lety. A co radí ženám, které se ocitnou v podobné situaci? „Najít si kurz pro chůvy ve svém okolí. V Ostravě se pořádají na třech místech. A pokud je žena registrovaná na úřadu práce, může požádat úřad o proplacení tohoto kurzu. Potíž je v tom, že úřady práce ženám tuto možnost rekvalifikace vůbec nenabízejí," říká paní Soňa. Podle informací tiskové mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové Úřad práce v Ostravě loni uhradil kurz 22 chůvám. Pro ostatní zájemkyně, které nejsou registrované na úřadu práce, kurz stojí zhruba 12 tisíc a trvá tři měsíce. „Žádné speciální předpoklady nejsou potřeba, uchazečka jen nesmí mít logopedickou vadu. Po absolvování kursu složí zkoušku. A pak už může pracovat jako kvalifikovaná chůva v některém zařízení nebo na živnostenský list," popisuje paní Soňa a dodává: „Když je chůva šikovná, může si po čase vydělat až 20 tisíc korun čistého." Ideální ženy padesát plus Ideální pro tuto práci jsou právě ženy po padesátém roce věku, které mohou hlídat během celého dne, jsou flexibilní a vyrovnané. V kurzu pro chůvy se ženy naučí nejen poskytovat první pomoc při úrazech a poraněních dítěte, ale řešit nepříznivé výchovné situace či dodržovat hygienická pravidla. „Zájem o kurzy stále stoupá. Loni je úspěšně dokončilo 49 lidí. V lednu jsme zahájili dva běhy kurzu," říká Martina Smolíková ze Střediska vzdělávání, s,r.o., v Ostravě. Psychologickými testy ženy neprocházejí. Jsou příliš drahé. „Jedno takové posouzení psychologa stojí pět tisíc korun. Pokud by chůva pracovala pod hlavičkou naší firmy, musela by projít lékařským vyšetřením, kde se kromě jiného zkoumá i psychická způsobilost. Navíc u nás prochází několikadenní praxí, kde musí zvládat vypjaté situace, na kterých si její psychickou odolnost otestujeme," vysvětluje Soňa Šudřichová. Servery, které nabízejí hlídání, jsou velmi riskantní. Zveřejní fotografii, nabídku a cenu. Rodič ale nemá možnost zjistit, zda tento člověk má kvalifikaci, schopnosti, není psychicky nemocný a podobně. „Během měsíce chceme na našich webových stránkách spustit nabídku námi prověřených a hlavně kvalifikovaných chův, které mohou rodiče oslovit," říká profesionální chůva Soňa Šudřichová. Rodiče mohou mít i specifické požadavky na chůvu. Například hudebně založená rodina si vyžádá chůvu s hudebními znalostmi. Stejně tak mohou požadovat psychologický test osoby, která se bude starat o jejich děti. Musí si to ale zaplatit. Pokud už přece jen matka musí od malého dítěte odejít za prací, nejlepším řešením je právě chůva do domácnosti. Ale její služby jsou dražší, než když maminka dítě umístí do mikrojeslí či do školky. „Stát finančně podporuje zařízení, která se o malé děti starají. Ale na chůvy zapomíná. Kdyby rodičům na chůvy přispíval, bylo by to vyvážené a matky by si mohly vybrat pro ně tu nejlepší variantu," uzavírá Soňa Šudřichová. Rekvalifikační kurzy pro chůvy v Ostravě

● Středisko vzdělávání, 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory: 11 900 korun včetně zkoušky, samostatná zkouška bez přípravy 4900 korun

● Rekval, 28. října 65, Ostrava-Mariánské Hory: 12 900 korun, zkouška v ceně, samostatná zkouška bez přípravy 5000 korun

●Jazyková škola Hello, centrála: Novinářská 7, Mariánské Hory: 12 000 korun včetně profesní zkoušky

Autor: Hana Porebská