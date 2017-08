Proč nejezdí vlaky rychleji

Vlakem z Ostravy do všech významných regionálních center za hodinu, nanejvýš dvě? Nebo alespoň cestovat rychlostí srovnatelnou s okolními zeměmi? Lákavá představa, která má svá „ale“.

Rychlovlak. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Buriánek

Například na frekventované trase Praha - Ostrava trvala téměř celou druhou polovinu 20. století cesta až šest hodin. Dnes jsou to pouhé tři hodiny a cesta je mnohdy díky servisu jednotlivých dopravců a moderním vozům spíše relaxem.

Děti mnohdy žádají své rodiče, aby je vzali tím nebo oním vlakem. Ale kdy a kde bychom se mohli dočkat dalšího zefektivnění přepravy?

Maximální rychlost na tuzemské železnici je momentálně 160 kilometrů za hodinu, ale například na frekventované trase z Prahy do Ostravy jezdí vlaky průměrnou rychlostí jen něco málo přes 120 kilometrů za hodinu.

Trať je zastaralá a některými úseky se jezdí dokonce i osmdesátkou! To brání plnému využití potenciálu trati.

A dopravci na to stále více upozorňují.

„Zkrácení jízdních dob v řádu několika minut je možné až po dokončení rekonstrukce zbývajících úseku trati, zejména úseku Ústí nad Orlicí Choceň, a pak průjezdu železničním uzlem Česká Třebová,“ říká za RegioJet mluvčí Aleš Ondrůj.

„Další podstatné zkrácení je ale možné jen při zvýšení rychlosti a kapacity trati,“ navazuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

ŽELEZNICE NENÍ BEZPEČNÁ

V nedávné minulosti se uvažovalo také o navýšení maximální rychlosti na 200 km/h. Tomu ale brání výskyt pomalejších nákladních i osobních souprav a především řada úrovňových křížení se silnicemi, kdy nejen tragédie ve Studénce ukázala, že při současných bezpečnostních opatřeních by to byl čirý hazard.

„V tuto chvíli bychom chtěli dosahovat na celé trase rychlosti alespoň 160 km/h a odbourat časté příčiny nehod mimoúrovňovým křížením železnice,“ říká mluvčí Leo Expressu Kateřina Veitová. To by si ale vyžádalo výrazné investice.

ZAOSTÁVÁME

Přesto je pro některé dopravce představa alespoň dvousetkilometrové maximální hodinové rychlosti lákavá. RegioJet navíc poukazuje na to, že ve všech okolních zemích kromě Slovenska tomu tak i je. „Všude je to nejméně 200 km/h, přičemž všichni dopravci v České republice mají vozidla schopná této rychlosti a mohli by jí svými vlaky dodržovat,“ zdůrazňuje mluvčí Aleš Ondrůj.

Dodává však, že to vyžaduje úpravu legislativy a právě odstranění častých křížení tratí se silnicemi. „Takové přejezdy by při dané rychlosti nebyly bezpečné, to ale ostatně nejsou ani při té současné,“ uzavřel Ondrůj.

DO PRAHY PŘES BRNO

Zřejmě i proto Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) o zvýšení maximální rychlosti, alespoň na trase z Prahy do Ostravy, neuvažuje. Je proto pravděpodobné, že kromě odstranění několika pomalých úseků lze zrychlení přepravní doby dosáhnout jen vybudováním nové vysokorychlostní trati, která bude v rámci EU dokončena do roku 2050. To je ale nejzazší termín, který se jednotlivé státy snaží uspíšit.

„Už se připravují,“ říká k vysokorychlostním tratím mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

„Po dohodě s Ministerstvem dopravy jsme zadali a necháváme zpracovat studii proveditelnosti na jednotlivá ramena konceptu rychlých spojení,“ doplňuje s tím, že cílem je spojení Prahy a většiny významných regionálních center republiky do jedné, výjimečně do dvou hodin.

„Rychlé spojení Prahy s Ostravou a opačně je plánováno přes Brno,“ dodává Šubová. „Půjde o skokové zkrácení jízdních dob. Trasa Praha - Brno - Ostravsko je trasa s největším přepravním proudem, proto by to určitě byla klíčová investice,“ souhlasí jménem RegioJetu Aleš Ondrůj. Ví, že není na co čekat.