Projekt Jatka zná vítěze. Je to ale konec příběhu?

/FOTOGALERIE/ Sliby, handrkování, sporný odkup, idea rekonstrukce. Historická jatka v centru Ostravy toho za sebou mají už hodně. A diskuse kolem nich utichne zřejmě až tehdy, kdy jimi skutečně budou proudit davy milovníků umění.

Jatka spolu s Ostravicí-Textilií, železobetonovým skeletem a Domem kultury Poklad tvoří jakýsi kvartet ostravských objektů, u nichž mnoho Ostravanů už dávno přestalo doufat, že okolo nich bude někdy klid.

Očekávalo se, že by ho mohl přinést vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci jatek. Tento měsíc jej vybrala odborná porota, jejíž verdikt následně posvětili také ostravští radní. Vítězem se stalo pražské studio Petr Hájek Architekti.

„Považuji za velký úspěch, že tři měsíce po vyhlášení soutěže známe vítězný návrh, který jsme očekávali asi o šest týdnů později," uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) a spokojený je také ředitel galerie PLATO Marek Pokorný, která bude ve zrekonstruovaných jatkách sídlit.

Ne všichni ale jejich nadšení sdílejí.

„Podle mého názoru tato akce není důsledně promyšlená a jsem přesvědčen, že od vyhlášení vítěze architektonické soutěže k vlastní realizaci vede ještě hodně dlouhá cesta, zvláště u památkově chráněné budovy v centru města," vyjádřil se k jatkám ostravský opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM), podle něhož z architektonických soutěží sice vznikají pěkné návrhy, ale vlastní realizace je potom velice náročná, což se ukázalo například u projektu vědecké knihovny.

Nejen on se navíc dodnes nesmířil s vysokou cenou, kterou město loni zaplatilo Bauhausu za odkup jatek, přilehlého hobbymarketu a parkoviště.

Ostrava tehdy vyplatila 80 milionů korun a dalších až 150 milionů je připravena uvolnit na vlastní konverzi v moderní galerii.

„Zejména v kontextu s historií, kdy Bauhaus v 90. letech slíbil, že samotná jatka opraví, mi ta cena připadá společensky nemravná," vrátil se Babka k otázce odkupu.

Souhlasí s ním i Lumír Palyza, opoziční zastupitel za ČSSD. „Od prvopočátku jsem nesouhlasil nejen s cenou, ale i způsobem, jakým byla jatka odkoupena. Koupili jsme ruinu, ve které se nikdo nebyl podívat. Je zvláštní, že se ohledání objektu provedlo až poté," zpochybnil odkup Palyza, jenž sdílí Babkův pesimismus ohledně architektonických soutěží. „Jít touto cestou znamená výrazně svázat ruce případným investorům, kteří musejí dodržovat podmínky projektu. I proto mě žádný z vítězných návrhů výrazně nenadchnul," dodal Palyza.

JATKA JSOU JAKO ŽENA

Není sám, ne všem se přístavba v podobě bílé kostky zamlouvá. Jiní se ale rekonstrukce nemohou dočkat. Co si o tom všem myslí ostravský architekt David Kotek z Projektstudia?

„Architektura není o tom, jak věci vypadají, ale jak fungují. Je to daleko složitější volba, než líbí/nelíbí. Když se podíváte na pěknou ženskou, musíte si i uvědomit, že je potřeba s ní také žít. Je to také o duševnu, o tom, jak si někdo s věcmi pohrál, ale jestli tam je bílá kostka, nebo není… Proboha, nejdůležitější je, že se jatka zachránila," zhodnotil Kotek, který v budově jatek spatřuje významnou historickou památku.

HROMADA CIHEL, NEBO PAMÁTKA?

Podle ostravského radního Lukáše Semeráka (Ostravak), který vzal odkup a proměnu jatek za své, by se s pracemi po výběru zhotovitele mohlo začít ve druhé polovině příštího roku a do Vánoc 2019 by mohlo být hotovo. Tedy v případě, že se nenaplní obavy ostravské opozice. Semerák si uvědomuje, že přistavovat hmotu na prohnilé střechy může být problematické, opozici ale vzkazuje: „Historickou památku z roku 1880, kterých navíc v Ostravě moc není, nelze měřit penězi. Navíc jsme ji kupovali pod cenou odborného posudku. Ano, je to hromada cihel, ale v takovém měřítku jsou i Hukvaldy a Koloseum jen hromadou kamení," přirovnal Semerák, který tvrdí, že jen na s jatkami koupeném parkovišti se 150 stáními město vydělá 40 milionů korun ročně.

Přijďte se podívat, jak mohla vypadat Do architektonické soutěže přispělo svými návrhy osm architektů ze čtyř zemí, například z Irska. Na jejich práce, jak mohla jatka vypadat, se veřejnost může přijít podívat do budovy sousedního Bauhausu od 31. května do 14. června vždy od 14 do 18 hodin včetně víkendů a pro školy po domluvě také v pracovních dnech dopoledne.