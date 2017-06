Propuštění ze šachet dostali už přes 12 milionů korun

/DENÍK SLEDUJE/ „Mám novou práci, ale peníze tam nejsou jako v ,havírně'," tvrdí Miloš Janda, jenž se stal jedním z 1375 úspěšných žadatelů o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby.

„Patřím k poslednímu ročníku hornických vyučenců, co mohli jít hned v 18 letech na důl, a mám započtených osmadvacet let práce v podzemí," uvedl Janda pocházející z Kozlovic s tím, že pamatuje i zavírání původního Dolu Paskov ve druhé polovině 90. let minulého století.

„Fáral jsem pak na Staříčí a Chlebovicích jako střelmistr a ke konci ve strojním úseku. Kdybych neměl na necelý rok přerušení, dosáhl bych na osmitisícový příspěvek až po šestatřicet měsíců," popisoval Janda čekající na zaslání prvních peněz od státu. Má na ně nárok sedmadvacet měsíců.

„Příspěvek má svůj smysl, přinejmenším v začátcích po propuštění to pomůže," dodal bývalý horník žádající o přiznání příspěvku na utlumované šachtě, kde v dubnu působilo odloučené pracoviště sociálního centra DIAMO.

To stabilně funguje na Dole Jeremenko ve Vítkovicích a podle slov Josefa Havelky, ředitele odštěpného závodu ODRA, od 1. června 2016 do 1. června 2017 celkem i s Milošem Jandou eviduje 1380 žádostí o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby. Z tohoto počtu je zamítnuto pět nesplnily podmínky.

„Paskovanů požádalo o příspěvek 968. Bývalých zaměstnanců z jiných dolů na Karvinsku pak 191 a z ostatních menších těžebních společností 221," konstatoval Havelka a upozormil, že převažují chlapi z důlních profesí. Nejstaršímu je třiašedesát a nejmladšímu jedenadvacet let.

„Mohu potvrdit, že státní příspěvek dle nařízení vlády č. 167/2017 Sb. plní svůj účel. Je o něj velký zájem. Největší vlnu žádostí jsme zaznamenávali v průběhu dubna, kdy ukončovali pracovní poměry zaměstnanci z Paskova. Právě na této šachtě zvládaly referentky doslova nápory žadatelů. I čtyřiceti denně," řekl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Jeho sociální centrum od zahájení příjmu žádostí o příspěvky vloni v červnu bývalé zaměstnance šachet vyplácí. „Doposud jsme takto přeposlali více než dvanáct milionů korun. A po náběhu plateb pro někdejší paskovské důlní a povrchové pracovníky budeme posílat na těchto příspěvcích měsíčně přes osm milionů korun," doplnil ředitel Rychtařík