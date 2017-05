Provozovatel trafiky o EET: Přibylo papírování, účtenky lidé hned vyhazují

/SERIÁL DENÍKU/ Od 1. března byla spuštěna druhá fáze Elektronické evidence tržeb (EET). Zatímco první vlna se dotkla ubytovacích a stravovacích služeb, druhá vlna zahrnuje maloobchod a velkoobchod.

„Potupa, další bič na malé živnostníky a neférový přístup," stručně vyjádřil svůj názor provozovatel ostravské trafiky v centru města ještě před březnovou druhou vlnou EET. Ten vyjádřil i obavy, že po spuštění EET mu bude dělat potíže i obsluha systému a měl obavy, že celý systém zpomalí i odbavování zákazníků.

POMOHLO ZAVEDENÍ EET A KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ DPH OMEZIT DAŇOVÉ ÚNIKY?



Hlasování u čtvrté otázky dopadlo v našem kraji takto: ANO 41 (60,3%) / NE 27 (39,7 %)



60%

A jaké jsou jeho zkušenosti po dvou měsících od zavedení EET?

„Spotřeba pokladní pásky je dost velká. Každý zákazník dostane účtenku. Odnášejí si je ale výjimečně. Někdo ji nechá ležet, jiný si ji vezme a hned odhodí do koše, co tu mám. Takže mi připadá, že to je takové vyhazování papíru do světa. Tu pásku ale nakupuju docela často, finanční újma nakonec nebude tak výrazná, protože si to dám do nákladů," komentoval provozovatel trafiky jev, který se po zavedení EET výrazně projevuje.

Zároveň nezakrývá, že více času musí věnovat administrativě. „Denní objednávky zboží, které mi nosili dodavatelé, jsem si dříve průběžně zapisoval do sešitu. Dneska to dělám také, ale když přijdu večer domů, musím si najít čas a údaje ze sešitu musím navést do systému," upozornil na další důsledek zavedení EET ve své provozovně majitel trafiky.

Samotné zdržení doby obsluhy kvůli EET pokladně podle něj není až tak výrazné, jak očekával: „Trochu pomalejší to samozřejmě je, ale velké fronty se nám tady až na výjimky netvoří. Když už mluvím o pokladně, tu starou, která mě stála 10 tisíc, jsem nedávno vyhazoval. Už by mi nebyla k ničemu."

Trafikant, který se v oboru pohybuje už dlouhé roky, se netají tím, že na EET má svůj názor. Hodně odmítavý. „Podnikám poctivě, nic nešidím, mám pár roků do důchodu. Takže z tohoto pohledu mi EET připadá jako házení klacků pod nohy. A že by se díky němu státu povedlo omezit daňové úniky? Tomu nevěřím. Ti poctiví platí daně stejně jako dříve. A ti nepoctiví? Ti rozhodně netvoří většinu a většinou bych předpokládal, že právě ti si nějakou tu boční cestičku, jak zákon obejít, vždycky najdou."

Zajímavý názor přidal v anketě osobností Deníku i jednatel JOB-centra Ostrava Radovan Burkovič. Ten na otázku, zda zavedení EET a kontrolního hlášení DPH pomohlo omezit daňové úniky, mimo jiné uvedl: „ Ne. Je totiž otázkou, zda konstrukce DPH a celého systému daní není od základu ponoukáním k jejich obcházení, zda sama o sobě nevytváří zločinecké prostředí. Tak jak tomu bylo s prohibicí v USA, na níž vyrostla a dodnes funguje americká mafie."

Současný systém podle něj stále více připomíná ono okřídlené - Když se kácí les, létají třísky.

„ Je příliš mnoho příběhů, kdy finanční úřady pro banální pochybení v řádech tisícikorun razantně nastupují s obstavením účtů a majetku, o institutu nespolehlivého plátce nemluvě, který příliš často likviduje zavedené firmy a fungující podniky," odpověděl v anketě Deníku Radovan Burkovič.

Vybrané odpovědi panelistů:

Jaroslav Balcárek, vývojář, konstruktér občanský aktivista, Krnov:

Ano – „Velice podporuji EET. Když byly dvě hospody, jedna platila daně druhá ne, tak ta, která neplatila, měla konkurenční výhodu."

Marta Růžičková, dokumentaristka ČT, Ostrava:

Ne – „Protože opět postihuje jen ty drobné úniky a nikoli ty velké. Ale možná se někde začít musí, řekl by optimista."

Petr Dvořáček, zástupce Spolku pro faunapark ve Frýdku-Místku:

Ne – „Přílišná regulace spíše škodí. Myslím si, že je nutno maximálně podporovat malé rodinné firmy do pěti zaměstnanců a ne jim klást neustále nové a nové překážky a regulace."

Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín:

Ano – „Takto postavená otázka však neumožňuje odpovědět na to, jaké škody zavedením byly napáchány. A ty vznikly taktéž a bojím se, že v některých oblastech jsou nenapravitelné."







