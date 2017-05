První malovaný chodník? Přece před mým domem!

Ostrava /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - Ztrácejí se z ulic. Jejich náhrada je časově i finančně náročná. Řeč je o dětských hřištích…

Šestadvacetiletá Tereza Vašnovská dostala nápad. Vymyslela dvacet her, které se vejdou na každý městský chodník a pomohou děti odlákat od počítačů a tabletů.

A co víc dokážou rozvíjet logické myšlení, početní dovednosti, motoriku, fyzickou zdatnost a také sociální vazby. Skákací panák, abeceda nebo opičí dráha tak na asfaltovém povrchu znovu ožívají. Září barvami a děti i dospělí se na nich mohou opravdu vyřádit…

Kdy vás napadl projekt malování na chodník? Jak to všechno vzniklo?

Pracovala jsem na úřadě, kde jsem se setkávala se smutnými rodiči. Ti kvůli zpřísňujícím se normám EU přišli o staré (byť milované) hřiště poblíž domu. Později jsem zjistila, že za těmito přísnými normami jsou stále častější úrazy dětí, a začala ve mně hlodat myšlenka hřiště, které by se dalo udělat prakticky všude a rychle, stálo by málo a ještě by pomáhalo dětem rozvíjet hrubou motoriku. Po odchodu z práce se vize jakéhosi instantního hřiště vrátila a já ji začala rozvíjet.

Tereza Vašnovská Šestadvacetiletou podnikavou mladou ženu momentálně z větší části živí marketing, ale věří, že už brzy to budou na sto procent Hry na chodník. Bydlí v Nošovicích, ale většinu dne tráví v Ostravě. Říká o sobě, že je workoholik, i když se snaží odolávat, vždycky si nějakou práci vymyslí. S manželem včelaří a věnuje se rodině.

Jak jste o sobě dala světu vědět?

Jednou mi kamarád poradil, abych si žádný dobrý nápad nenechávala v šuplíku na někdy… Jednou… Už když jsem měla pár návrhů na hry, mluvila jsem o projektu, s kým jen to šlo. Klíčovou osobou se pro mě stala učitelka a zastupitelka z Paskova Kristýna Šircová. Dala mi neskutečně praktickou zpětnou vazbu na hry a prosadila první realizaci přímo u paskovské základní školy.

Který chodník dostal váš rukopis jako byl první?

Přece ten před mým domem! Když mi poprvé přišly barvy, nemohla jsem se dočkat, až je uvidím na chodníku. Skákala jste jako malá panáka, hrála jiné hry chodníkové hry?

Moje oblíbená hra byla Čokoláda takový náročnější skákací panák. Podstata hry je, že zábavnou cestou rozšiřuje slovní zásobu. Hodně mě bavily i opičí dráhy, které jsme si vymýšleli vždy náročnější a náročnější. Snad stejné nadšení probudím i v současných dětech. Už teď malovaná hřiště občas doplňují svými nápady.

Kde a kde se budou realizovat vaše barevné chodníky?

Právě probíhá realizace v Ostravě-Mariánských Horách a ve Frýdku-Místku. Po víkendu se objeví hřiště v Petrovicích u Karviné a během měsíce i v Opavě a dalších městech. S nadsázkou jsem si na začátku roku dala cíl udělat letos v každém kraji Česka alespoň jedno hřiště. Možná se to povede, několik zájemců se totiž již ozvalo i z Čech…