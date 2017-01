Půlka ledna = fronty vysloužilých havířů v Ostravě

Jen v pondělí mezi 6. až 9.30 hodinou dorazilo do Sociálního centra DIAMO na Dole Jeremenko 273 bývalých zaměstnanců šachet. Nastal totiž čas na vyřízení daňových slev z rent či deputátů.

Sociální centrum DIAMO na Dole Jeremenko.Foto: Deník/Radek Luksza

„Od poloviny ledna do poloviny února míváme frmol. To k nám chodí nejvíce lidí," řekla Dana Nováková, šéfka Sociálního centra státního podniku DIAMO s tím, že dosavadní letošní rekord padl v pondělí 16. ledna, kdy se zde objevilo celkem 531 klientů.

Referentek přitom na Jeremenku i po posílení jejich stavu sedí sedm.

„Největší návaly jsou v pondělky a středy," popsaly úřednice v kancelářích, kterými od minulého pondělí do začátku tohoto týdne prošlo už přes tři tisíce vysloužilých havířů, kteří řešili jak své nároky na určité dávky (prokazované pravidelně co měsíc), tak hlavně možnost uplatnění žádostí o roční zúčtování daňových záloh s veškerými možnými slevami.

„Termín, dokdy to musí stihnout, je 15. únor. Uplatněné nebo vrácené daňové slevy se pohybují od desítek po desetitisíce korun. Málokdo z klientů to nechá na poslední chvíli. Je to v jejich zájmu, jsou pečliví," líčily referentky.

Sociální centrum DIAMO se začalo zabývat i žádostmi o dva nové příspěvky na zmírnění sociálních dopadů souvisejících s útlumem těžby podle nařízení vlády č. 167/2016 a 342/2016. O ty projevilo letos zájem už dvaačtyřicet bývalých horníků.

„Otevřeno máme v době, na kterou jsou z práce na šachtách zvyklí. Tedy od 6 do 14 hodin," uzavřela vedoucí Dana Nováková.