Pyro Moravia slaví 25 let. Novoroční ohňostroj bude velkolepý!

/REPORTÁŽ DENÍKU/ „Z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním." Na tomto mottu od Leoše Janáčka si zakládá ostravská pyrotechnická společnost Pyro Moravia, která v příštím roce oslaví 25. výročí svého vzniku. Při této příležitosti připravila několik ohňostrojů a zabodovat se vydá na prestižní soutěž do Moskvy.

Dvousetlitrové akvárium, klec s papouškem, boxovací pytel, gauč. To je jen drobný výčet z toho, co mě upoutá, když přicházím do sídla ostravské firmy Pyro Moravia. Na první pohled je zřejmé, že si její majitel a pyrotechnický guru Daniel Hradil udělal z pracoviště druhý obývák. Když je totiž potřeba s vrcholící sezonou zabrat, mnohdy ani nechodí domů, pár hodin si zdřímne na pohovce a znovu se vrhá do práce.

Stávalo se tak tomu zejména v době, kdy se pyrotechnika ještě neprodávala v supermarketech a v sídle firmy se před Vánoci stávaly třicetimetrové fronty. Náročné jsou ale i letní přípravy ohňostrojů a staré časy se teď možná vrátí, protože Pyro Moravia v příštím roce oslaví 25. výročí svého založení a do té doby je toho potřeba hodně stihnout.

„Vše tradičně začne 1. ledna novoročním ohňostrojem na kruhovém objezdu v Hrabůvce, kde své oslavy zdůrazníme. Ohňostroj tentokrát bude takový monstróznější," slibuje Ostravanům Daniel Hradil a rovnou je zve na další akci, velký letní ohňostroj, jenž zřejmě bude součástí některého z ostravských festivalů a který zejména podtrhne pětadvacetiletou existenci firmy.

Co při ohňostroji vyletí do vzduchu, budou lidé moci vidět už v březnu na tradiční předváděcí akci v Nošovicích, kde Pyro Moravia představí produkty na novou sezonu.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V DUCHU BAROKA

Podle Daniela Hradila má dnes šanci udržet se na trhu jen ten, kdo své ohňostroje dokáže posunout někam dál. I proto už je jen minimum klasických ohňostrojů, které nahrazují pyromuzikální neboli hudební ohňostroje, jejichž podstata spočívá v tom, že pyrotechnický efekt koresponduje s hudebním pozadím.

„Rozmístění krabic a ledabylé bouchání lidi už moc nebere. Je potřeba ten efekt sladit s hudbou, celá ta show by pak měla mít nějaký příběh nebo děj," popisuje podstatu nové éry ohňostrojů.

S nimi se Pyro Moravia představí na soutěžích v zahraničí. „Chystáme do polského Elku u Mazurských jezer a na prestižní festivaly ohňostrojů do Moskvy a pravděpodobně i do Zelenogradsku u Kaliningradu."

Co se týče ohňostroje, jenž je Ostravanům zřejmě nejbližší – tedy ten zítřejší v Hrabůvce, coby novoroční bude hudbou pouze podbarvený a tentokrát tematicky zaměřený na baroko.

„V praxi to znamená, že prvních sedm minut bude na Händelovu barokní muziku. Obecně barokní ohňostroj, to jsou takové ty přízemní fontány, girlandy, japonská sluníčka a podobně. Když se lidé v době baroka bavili na hradech a zámcích, tak takovýto ohňostroj vždy měli součástí různých oslav," vysvětluje nadšenec do ohňostrojů s tím, že druhá část velkolepého novoročního představení už bude výšková a bude poukazovat na zmíněné výročí firmy. Kvůli součinnosti bezpečnostních a dopravních složek ale nelze překročit obvyklý stanovený patnáctiminutový limit.

AŽ PADESÁT OHŇOSTROJŮ ROČNĚ

„Novoroční blýskanice" v Hrabůvce bude předvojem dalších ohňostrojů v příštím roce. Pyro Moravia jich každoročně dělá na pětatřicet až padesát. „Vrchol sezony je pro někoho možná překvapivě v létě, kdy vystupujeme na festivalech, při oslavách výročí měst, obecních slavnostech a podobně. Jimi, spolu s prodejem profesionální jinak neprodejné pyrotechniky dalším ohňostrojařům, pokryjeme výdaje a výdělek přichází vždy až s koncem roku, kdy se věnujeme spíše prodeji pyrotechniky lidem než tvorbě vlastních ohňostrojů," nechává ředitel Pyro Moravie nakouknout pod pokličku pyrotechnického řemesla.

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA?

Příprava hudebních ohňostrojů je pochopitelně složitější než u těch obyčejných. Pokud je třeba připravit a sestříhat i hudbu, zaberou přípravy i týden. Na pozadí je nejvhodnější epická hudba z počítačových her nebo soundtracky, ideálně z mystických či vědecko-fantastických filmů, kde je spousta přechodů.

„Hudbu je pak potřeba upravit, aby korespondovala s těmi pyrotechnickými efekty, a prostříhat, aby v ní nebyly pomalé pasáže, které se pro ohňostroje nehodí. Do toho vkládáme svou pyrotechniku, u níž víme, jak dlouho trvá a jaké má efekty, aby obě složky co nejvíce splynuly. To je hrubá příprava. Pak je potřeba zkontrolovat program, zda to skutečně dává ucelený děj, a jestli je tam, kde by měla být, mohutná hudba. Hotový program s pyrotechnickými efekty pak předáme skladníkovi, který jej připraví k použití," popisuje Daniel Hradil, co předchází zážitku na obloze. Na místě pak stačí zmáčknout jediné tlačítko, které spustí hudbu a zároveň vydá signál k odpalu.

V ZAJETÍ POPULARITY

Traduje se, že když v Ostravě někde něco bouchne, policie okamžitě volá Danielu Hradilovi. „Nejen v Ostravě, celorepublikově!" směje se ředitel. „Nejsou to ale žádné razie, zkrátka se slušně zeptají. Dokonce nám jednou volali i z Francie, kde se našel náš výrobek. Vzhledem k tomu, že konkurence nespí, měli jsme tady už i několik udání toho typu, že používáme nelegální software a nevím, co ještě," dodává s úsměvem Daniel Hradil, než se přesouváme do velkoobchodní prodejny a skladu.

Když přichází řeč na budoucnost oboru, jeho tvář zvážní. „Je otázka, jestli nějaká budoucnost bude. Je zlá doba teroristů a jsou určité skupiny, které pyrotechniku zneužívají – třeba v Německu k házení na běžence. Je zkrátka doba zpřísňování pravidel. I proto už zřejmě nové pyrotechnické společnosti nevzniknou. Myslím si ale, že kdo jednou k pyrotechnice přičichl, ten už u ní zůstane," uzavírá Daniel Hradil naše povídání.

Pyro Moravia představuje:Pro fajnšmekry

„Zřejmě nejzajímavější je baterie dračích hlav, kdy jednotlivé hlavy efektem i barvou znázorňují měsíce v roce, Sada rok je pak mixem všech. Celkem je tedy třináct dračích hlav. Motiv na obalu jsme si koupili od tureckého designera, který se podílí na tvorbě počítačové hry Warcraft," říká Daniel Hradil s tím, že dračí hlavy tvoří efekt do výšky až padesáti metrů.



Nejprodávanější

„Tím je shodou okolností náš vlastní výrobek – petarda Black Dead. Je to ta nejsilnější volně prodejná petarda na českém trhu, kterou vyrábíme už asi sedm let, a to pouze pro osoby starší 21 let. Kvalitou je srovnatelná s evropskými výrobci," popisuje majitel Pyro Moravie.