Radniční restaurace? Jinde pýcha, v Ostravě hanba

/FOTOGALERIE, ANKETA/ Zatímco v jiných městech bývá radniční restaurace oblíbeným útočištěm svatebčanů a místem rodinných oslav, v Ostravě se o tom může lidem jenom zdát. V minulých letech museli spíše pátrat po tom, jestli je vůbec otevřená.

Ročně centrální úřad pořádá jen v obřadním sálu ostravské radnice více než sto svateb! Čistě matematicky prakticky každý třetí den. A více než polovinu v letních měsících.

Po obřadu ale musejí svatebčané i kdokoliv jiný, kdo by zde chtěl uspořádat třeba velkou rodinnou sešlost, nebo zakončit procházku v Komenského sadech zamířit jinam. Za vše může paradoxně nákladná rekonstrukce.

Ta byla provedena v roce 2007 za bezmála čtyřicet milionů korun!

Pro občany Ostravy je smutné to, že velmi neprozíravě.

Rekonstrukce byla šitá na míru tehdejšímu provozovateli, hotelu Atom (dnes Clarion), pro který byl stav dostačující. Jídla totiž do radniční restaurace dovážel už uvařená přímo z hotelu. Když ale Atom skončil, nastaly krušné časy.

A ty trvají už více než sedm let!

Nabídka a ceny menu

od 1. 2. 2017

- tři masová menu + polévka (90 korun)

- jedno bezmasé menu + polévka (85 korun)



Dále vegetariánské nebo manažerské menu

PROBLÉM 1 - ELEKTŘINA

V radničním objektu se postupně objevilo několik nájemců, včetně skutečných kapacit v gastronomickém oboru. I ty nakonec v „jámě lvové" pohořely.

Po necelých dvou letech z restaurace utekl Marcel Lesník, kterému k úspěchu nepomohlo ani to, že se zde natáčela úspěšná reality show České televize Hospoda U druhé šance.

Lesník Deníku potvrdil, že restaurace byla projekčně navržena naprosto tragicky. Městu teď splácí náklady za elektřinu a dluh ve výši 293 tisíc korun.

Rok nato zde nepochodil ani zřejmě nejznámější ostravský restauratér Radim Dvořáček, který provozuje mimo jiné vyhlášenou restauraci Stará kuželna ve slezské části Ostravy. Pod věží pobyl ani ne čtvrt roku. Dalších šest měsíců ještě platil nájem.

PROBLÉM 2 - KUCHYNĚ

Radim Dvořáček ale přiznává, že neúspěch v tomto podnikatelském záměru bere na sebe.

„Když jsem se rozhodl jít do výběrového řízení, tak jsem se nechal unést i troškou sentimentu a nostalgie, protože jsem v podniku v roce 1987 pracoval jako provozní. Já si neuvědomil a neviděl to, že stávající kuchyně je nevyhovující k tomu, aby se v ní uvařilo takové množství jídel, jaké je potřeba," říká Radim Dvořáček s tím, že potenciál restaurace, bufetu i velké zahradní terasy je doopravdy obrovský.

„Pro mě bylo rozhodující to, že se v kuchyni nedalo uvařit polední menu bez toho, že bychom hotová jídla dováželi z jiné provozovny. A to jsem nechtěl. V kuchyni se dala připravit při plném provozu jen minutková jídla pro zahradní terasu," vysvětluje dále své rozhodnutí Radim Dvořáček.

NOVÁ VÝZVA

Teď se zde hlásí další kapacita v oboru pohostinství Jozef Golis, který už řadu let provozuje mimo jiné hotel Bonum s restaurací.

„V původním stavu byla kuchyň kapacitně stavěná na přípravu maximálně 500 jídel," říká Golis, který radniční restauraci znovu otevře už ve středu 1. února. V minulých dnech dovybavoval prostory tak, aby v kuchyni mohl vařit až tisíc porcí poledního menu.

Jak řekl Deníku, do zařízení investoval ze svého dva miliony korun. Věří totiž v návratnost investice. Pod věží chce podnikat minimálně dalších deset let. Neúspěch si nepřipouští. A to i proto, že každý pracovní den plánuje prodat až tisíc porcí poledního menu.

„Přibližně takový je totiž počet zdejších úředníků a potenciálních hostů z okolních firem. Jejich potřeby zvládneme uspokojit," ubezpečuje Golis, který má v oboru letité zkušenosti. Pod věží otevře celý „komplex", tedy restauraci s bufetem a letní terasou.

„Neposuzuji restauraci podle předešlých nájemců. Prostory jsou velké, zázemí dostatečné, není na co si stěžovat," tvrdí Golis, který bude mít v prvních měsících zkušebního provozu otevřeno jen přes poledne. Zlomí právě on letité prokletí kdysi velmi oblíbeného podniku?

Pohledem bývalého provozního „Když si něco beru do nájmu, tak si nejprve prověřím zázemí. Velkokapacitně se tam možná vařit dalo, ale vzhledem k tomu, že za mého působení se hlavní jídla dovážela z Atomu, tak to nedokážu přesně posoudit," říká majitel a šéfkuchař restaurace Pata Negra Jiří Nenička, který před sedmi lety dělal v radniční restauraci provozního. Každopádně hlavní problém neúspěchu bývalých pachtýřů vidí jinde. „Nájemci asi neměli dostatečné informace o nákladech na provoz. Fakt je, že tam byl hodně nevýhodný tarif za elektřinu, ale i to je přece o tom, jaké si nájemci dokážou vyjednat podmínky," tvrdí Nenička.

K TÉMATU

Švitorka a divadélko Radniční restaurace zažívala zlaté časy v 50. a 60. letech minulého století. Každou sobotu tady pro tancechtivé páry vyhrávala dechovka. Večery byly známé jako Švitorka pod radnicí. V povědomí nejen Ostravanů se udržovala dlouho poté. Například v 80. letech díky televiznímu pořadu Marie Rottrové Divadélko pod věží. Naopak v posledních letech její prestiž hodně upadla. Restaurace byla více zavřená než otevřená a řada dotázaných kolemjdoucích o ní buďto vůbec neví, nebo při pohledu na ceduli s nabídkou a otevírací dobou netuší, že je zavřena.

ANKETA|Vadí vám, že je radniční restaurace zavřena?

Lukáš Jeziorský, Ostrava:

O těch problémech jsem něco slyšel a pro někoho to možná dobrá vizitka není. Já osobně v tom, že si úředníci nebo kolemjdoucí musí zajít na jídlo o kousek dál, vědu nevidím. Ve městě je kvalitních podniků dost.

Alena Mánesová, Ostrava:

Ona není otevřená? (s údivem se ohlédne na ceduli s vyplněným menu a otevírací dobou). To jsem nevěděla. Mohli tu napsat, že je zavřena. Radniční restauraci nenavštěvuji, takže jsem se o to moc nezajímala.

Daniel XY, Ostrava:

Já takové podniky moc nevyhledávám, ale je škoda, že si tady lidé nemohou zajít. Další otevřený podnik by to tady pomohl oživit, o tom žádná. Každopádně hospůdka vedle je určitě populárnější.

Bývalý nájemce: Projekčně je restaurace udělaná tragicky

Známý ostravský podnikatel a hudebník Marcel Lesník známý spíše jako Woodman z klubu Garage provozoval radniční restauraci od května 2013 do března 2015. Když kvůli poruše zjistil skutečnou spotřebu elektřiny, prostory ihned opustil.

Nedoplatek mu ovšem soud před časem přikázal uhradit. I s úroky jde o bezmála 300 tisíc korun. Po jeho odchodu byla restaurace rok zavřena. A nedávno po dalším nájemci na půl roku znovu. V krátkém rozhovoru pro Deník se rozpovídal o tom, proč tomu tak podle něj je.

Co je podle vás hlavní problém radniční restaurace?

Není to o jednom konkrétním důvodu nebo nedostatku, těch problémů je tam více a je to trochu složitější.

Můžete konkrétnější?

Celý ten prostor je projekčně udělaný zcela špatně. Není to jen o tom, že by se tam nedalo vařit pro hodně lidí. Hlavní důvod, proč jsem to ale po skoro dvou letech zabalil já, je nesmyslná sazba za elektřinu.

Na ní je tam vše bytostně závislé. Na vše, co tam chcete dělat a mít, potřebujete elektřinu, což je vlastně ta nejdražší možná varianta provozu. Náklady byly přes sto tisíc korun měsíčně, což je v porovnání s ostatními podobnými podniky otřesná cifra.

Nechci dělat chytrého, ale dokud se toto nevyřeší, tak tam pořádná restaurace nikdy normálně fungovat nebude. Já už jsem neměl sílu to řešit.

Bývalí nájemci poukazovali také na problémy s kuchyní, která není stavěná pro velký provoz a polední menu pro stovky lidí. Vnímal jste to podobně?

Částečně, ale jen dovybavením se ten problém nevyřeší, je to o celé koncepci objektu. Z mého pohledu a zkušeností bych do objektu musel investovat velké peníze. Já jsem takový blázen, abych strkal velké finance do pronajatých prostor, nebyl. Ale jak říkám, nechci být za chytrolína. Třeba se pletu a ono se to rozjede.





