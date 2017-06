Rekonstrukce Korýtka je znovu odložena

/FOTOGALERIE/ Déjà vu museli pocítit zaměstnanci a dlouhodobější klienti domova pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu. Tolikrát slibovaná rekonstrukce se totiž opět odkládá. Nejdříve na přelom let 2018 a 2019.

Na vině je podle ostravského magistrátu, zřizovatele domova, předchozí vedení ústavu, jež si vše špatně naplánovalo. Během rekonstrukce totiž počítalo se zachováním provozu, což se ukázalo jako nereálné.

„Projekt v každé fázi počítal s tím, že rekonstrukce bude prováděna po částech a pouze za částečného omezení provozu. Po předání stavby zhotoviteli ale vyšlo najevo, že by došlo ke snížení komfortu klientů i zaměstnanců domova, nebyly by zmodernizovány všechny části a prodlužovala by se lhůta výstavby," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Zakázku na rekonstrukci přitom už letos v únoru vysoutěžila za 70 milionů korun společnost Beskydská stavební (BS), která si staveniště převzala 6. března. Následující den ale veškeré práce kvůli výše uvedeným důvodům přerušila. Jelikož se termín zahájení prací kvůli hledání náhradního ubytování pro klienty stále odsouval a problémy přibývaly, požádala BS o ukončení smlouvy.

POTVRZENÉ OBAVY

Rada města proto vyhlásí novou veřejnou zakázku. „Chtěl bych vyzvednout postoj zhotovitele, který uznal vzniklou situaci a dohodl se na nezahájení realizace," nechal se slyšet investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Než však k vyhlášení nové zakázky dojde, starý projekt se ještě poupraví. Ten původní totiž nepočítal s rekonstrukcí kuchyně a prádelny. Nové vedení domova, který po odvolání původního ředitele dočasně vede Vojtěch Curylo z Domova Slunovrat, jej navíc rozšíří ještě o další požadavky. „Nová veřejná zakázka tak bude sloučením upraveného původního projektu a nového, který zahrnuje i rekonstrukci kuchyně a prádelny," upřesnila Vojkovská.

To ovšem znamená posunutí už několikrát odložené rekonstrukce nejdříve na přelom let 2018 a 2019. V domově tak mohou zavzpomínat i na svá tři měsíce stará tvrzení, kdy Deníku řekli: „Dokud nezačnou kopat, neuvěříme tomu." Jak ale ukázala situace ze začátku března, ani to už není záruka. A tak musejí věřit ve svá další slova, že jim to do té doby snad nespadne na hlavu. Platí, že po rekonstrukci se kapacita nejmladšího ostravského domova zvedne z 258 na 286 míst, vznikne přístavba, výtahy a domov bude zateplen.