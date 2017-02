S nevidomým Jakubem v rušných ulicích Ostravy. S bílou holí a s věrnou Colette

/REPORTÁŽ DENÍKU, FOTOGALERIE/ "Každá trasa musí mít předem daný cíl," říká třicetiletý nevidomý Jakub Starek. I se svým handicapem je hodně soběstačný. Deníku předvedl, jak vypadá jeho cestování Ostravou.

Třicetiletý Jakub Starek právě vystupuje z autobusu, do kterého nasedl v Havířově. Vodicí pes, čtyřletá fenka černého labradora Colette, zůstává stát na jednom z nástupišť terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. A rozhlíží se. Čeká na povel svého pána.

A možná je i trochu nervózní, protože se právě společně s fotografem nevidomému muži představujeme. „Tak co, kam se vydáme?" ptá se bez otálení Jakub, který si zjevně nepotrpí na oficiality, a říká mi, ať mu říkám jen křestním jménem.

Čtěte také: Nevidomý právník Jakub si plní své sny

Nejprve se vydáváme na krátkou procházku po terminálu plném zastávek, cestiček a také přechodů. Už po prvních krocích musíme zrychlit. Jakub i jeho vodicí pes jménem Colette totiž nasazují svižné tempo. U prvního přechodu fenka zastaví, čeká na povel. „To nevypadá na silnici, tudy asi jezdí tramvaje nebo trolejbusy. Auta neslyším," odhaduje správně nevidomý muž.

Na chodníku jsou místy i zbytky zmrazků, ale těm se labradorka snaží vyhýbat. Občas svým tělem svého pána jemně zatlačí, aby třeba nešlápl na zamrzlý trávník nebo na druhé straně do kolejiště. Jakub drží v levé ruce madlo vodicí tyče od postroje a reaguje na to, kam a jakým tempem kráčí jeho čtyřnohá pomocnice. Přitom bílou holí propátrává místa před sebou.

CESTA TROLEJBUSEM

Najít ten správný spoj není v rozlehlém terminálu vůbec snadné. A v případě člověka, který se nemůže spolehnout na zrak, mi to připadá skoro nemožné.

„Přes Hranečník teď nejezdím. Mám v hlavě ,naučenou' cestu z Havířova přes Vysoké pece do Vítkovic. Takže bych se na správnou tramvaj či trolejbus musel někoho zeptat. Když ale jedeme spolu, tak vyberte spoj a pak mi řekněte, že vystupujeme. Sám můžete sledovat, jak to cestování zvládneme," navrhuje Jakub.

Chválí Colette, jaká je to šikovná a chytrá pomocnice. „Na to, aby se naučila jednodušší trasu, na to jí stačí tak tři čtyři pokusy. Je ale pravda, že po těch trasách musíme pak pravidelně chodit, jinak je zapomene. Představa, že bychom se vydali do Ostravy a rozhodli se projít několik míst bez toho, abych se někoho zeptal na cestu, by byla pěkná, ale tak to nefunguje. Každá naše cesta musí mít svůj předem daný cíl," vysvětluje muž, který je nevidomý od svého narození.

Čtěte také: „Procházka" s bílou holí aneb Tyfloservis pomáhá už čtvrtstoletí

Havířově, městě, kde žije, už si je na některých trasách jistější. Takže se vydává i na nákupy, na poštu, na návštěvu k prarodičům či třeba posedět s kamarády do restaurace.

PŘES PŘECHOD PRO CHODCE V KVAPÍKOVÉM TEMPU

O tom, že se může na svou psí průvodkyni spolehnout, mě oba přesvědčí při krátké procházce po rušném centru Ostravy.

Nechci psa rušit v soustředění, kráčím až za nimi. Už už se chystám upozornit na reklamní panel na chodníku u jednoho z obchodů, Colette se mu ale obratně vyhýbá.

Obdobně provede bezpečně svého pána i kolem dodávky zaparkované na chodníku. Zastaví se až před přechodem pro chodce.

„Tak tady mi budete muset pomoct. Sluch mám sice hodně dobrý, ale že bych vstoupil do vozovky bez stoprocentní jistoty, na to si netroufám," vysvětluje.

Po ujištění, že auta v dohledu nejsou, zazní povel „Převeď" a Colette cestou přes přechod pro chodce opět zrychlí. „Na to jsou vodicí psi vycvičeni," vysvětluje mi Jakub to kvapíkové tempo.

Ondrášek: 200 korun umožní věnovat další hodinu péči o klienta

DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Protože toho procházení máme už dost, usedáme v kavárně. A já se dostávám konečně k otázce, kvůli které jsem se na Jakuba původně obrátil: Jak se má zachovat řidič, když na rušné křižovatce uvidí na chodníku před přechodem pro chodce stát člověka s vodicím psem či bílou holí?

„Není to jednoduché, někdo zatroubí, další třeba zakřičí z okna, že cesta je volná. Jeden řidič uvažoval i o variantě, že vystoupí z auta a převede mě na druhou stranu vozovky. To by ale zablokoval provoz za sebou. Takže jednoznačnou radu vám nedám. Já sám ale v takových případech čekám na někoho, kdo jde kolem a řekne mi, že cesta je volná a můžu přejít," vysvětluje mladý muž, který se sice nemůže spolehnout na svůj zrak, ale i v průběhu krátké procházky mi jednoznačně ukázal, že v doprovodu své čtyřnohé pomocnice se jen tak neztratí.

A i když to naše setkání trvalo slabé dvě hodinky, získal jsem z něj pocit, že se mladý nevidomý právník rozhodně neztratí ani v životě.

Mohlo by vás zajímat: Ekologizace MHD v Ostravě může dostat ránu

ANKETA DENÍKU: Ostudné podchody v Ostravě-Jihu. Vyberte ten nejhorší!

Konopí pro Ostravsko jako alternativa za uhlí? Ambiciózní vize spolku TRAWA