S ostravským fotografem a pilotem dronů Radimem Kolibíkem o snímcích z nebes

/FOTOGALERIE/ Vyrábí designový nábytek, lítá s dronem, fotí ve vzduchu i na zemi, natáčí videa, cestuje po světě. Spí čtyři až pět hodin denně, pracuje někdy i dvacet. Víkendy nevyjímaje. Radim Kolibík. Osmačtyřicetiletý Ostravan. „Abych přežil, měl bych se nechat naklonovat," řekl v žertu.

Focení, létání i cestování. Magické spojení. Tři v jednom. Obrovský koníček. Když o něm vypráví a přidá tolik žádanou veselou historku, najednou si přejete, aby ze světa zmizely všechny přístroje na měření času…

Stejně tomu bylo v Saláterii UGO ve Fóru Nová Karolina, kde jsme se sešli a kde jsem obdivovala její dřevěné vybavení. To spatřilo světlo světa právě v dílně Radima Kolibíka. Ale popořádku…

ZAČÁTEK

„K fotografování mě přivedl děda, který sám fotil. S ním jsem zažíval zatemňování, vyvolávání fotek, vůni vývojky. Chodil jsem taky na střední škole do fotokroužku. A nikdy mě to nepřestalo bavit," řekl Radim Kolibík.

Pak viděl na internetu fotku z dronu. To bylo asi před šesti lety.

„Zaujala mě. Rozhodl jsem se, že bych to chtěl také zkusit. A vlastně to bylo jednoduché koupil jsem si svůj první Phantom," vzpomíná na pionýrské začátky s dronem fotograf.

První stroje byly bez fotící techniky, která se ke stroji musela připojit, bez kontaktu. „Nebylo vidět, co fotíte, žádný držák, žádný monitor, bez stabilizace obrazu. Jen se nastavil úhel a samospoušť každých pět sekund. Člověk nevěděl, kam to letí, jestli se to vrátí a co z toho vlastně bude. Podobné jako v černé komoře při vyvolávání klasických fotografií. Jeli jsme na výlet, vyfotili spoustu fotek a večer doma u vývojky čekali, co z toho vyleze," usmíval se Radim Kolibík.

POPRVÉ

„Pamatuji si první vzlet… Bylo to někdy na podzim. Jel jsem přes Rudnou a v místě, kde se přejíždí přes Ostravici, je Benzina. Tam jsem zastavil a sešel dolů k řece. Nade mnou starý železný most, říkal jsem mu most odnikud nikam, který, tuším, loni strhli. Můj dron poprvé vzlétnul. Sto metrů od Rudné, deset metrů nad vodou. Tehdy mi došlo, že jsem vlastně nebyl nikdy ani modelář, ovládání dronu nebylo jednoduché. Stačil větší vítr. Ale první fotka právě toho mostu byla na světě. Ve svém archivu už bych ji ale určitě nenašel," popisoval fotograf, který zvládl složit poměrně těžké zkoušky na Úřadu civilního letectví, aby mohl tohoto koníčka provozovat na profesionálnější úrovni.

AŽ DO TŘÍ SET METRŮ

V současné době má už také jiný dron než na začátku.

„Je to vyladěný stroj se zabudovanou kamerou, stabilizovaný, který vyfotí skvělé fotky i v silnějším větru. Maximálně může vzlétnout do tří set metrů jako model, ale dalo by se i výše. Tady nastává největší problém, a to s bezpečností. Nesmíte ohrozit letecký provoz. Nesmíte s ním létat v okruhu pěti kilometrů u letiště, kde by mohl zavinit tragédii. Nesmíte létat nad lidmi, nad dopravou, ve městě těsně u budov. Obavy mají piloti záchranářských vrtulníků, které letí 150kilometrovou rychlostí, takže dron, který je malý a váží něco přes kilogram, piloti vůbec nevidí. Toto se stává celosvětovým problémem. Pořád musíte dávat absolutní pozor, aby se něco vážného nestalo," popisoval fotograf.

LEVNÉ LETENKY, STAN A HURÁ DO SVĚTA!

Další koníček, nebo možná kůň, se jmenuje cestování.

„Před třemi lety jsem se náhodou seznámil s Markem Hýžou. Filmařem a hlavně skvělým kamarádem. Jedním z mých snů byla návštěva a fotografování Islandu. Marek mi doporučil Ivo Petra, náčelníka klubu Alpintrek. Tak člověk přijede na životní křižovatku, dá pravý blinkr a najednou jede jinou cestou. Apartmá vyměníte za stan, cestování all inclusive za levné letenky. S Alpintrekem jsem se naučil absolutně úsporně cestovat! Prvního června o půlnoci se na www.alpintrek.info dozvíme program cest na rok 2018. Členové klubu jsou jak vlci čekající na šťavnatou kořist v podobě vzdálených i blízkých destinací," řekl Radim Kolibík.

Na svém druhém výletě s Alpintrekem se potkal s ostravským advokátem Lukášem Jansou. Fantastický týden v Cinque Terre a přichází další cesty. Kdykoli objeví letenku za dobrou cenu a je to zajímavá destinace, obvoláme se a vyrážíme na výlet. Naposledy jsme spolu podnikli letos v březnu cestu do Izraele a Jordánska. Dron a fotoaparát beru vždycky s sebou," řekl Radim Kolibík.

Před časem si chtěl pořídit větší stroj, ale právě kvůli cestování zůstal u menšího modelu. „Musel by pak do podpalubí jako cargo a to je pak jeho přeprava dražší než samotná letenka. A taky začínají být problémy s přepravou baterií. Známému v Šanghaji na letišti zabavili dron i baterie. Stroj mu vrátili, jen ty baterky za 30 tisíc si nechali," krčil rameny fotograf. A tak má svůj malý dron stále u sebe.

KAM SE SNÍMKY?

Fotografie umisťoval na facebook a na své webové stránky. Pak objevil francouzský web www.dronestagr.am, který se specializuje právě na fotky z dronu. Na tomto webu si jeho práce všimli novináři a další nadšenci vyzývali ho, aby své fotky poslal do té či oné soutěže.

Rok 2014 patřil mezi jeho nejúspěšnější. „National Geographic vybírá 12 nejlepších snímků z dronu za každý rok a v tomto roce z těch dvanácti fotek byly tři moje."

Loni mu ve dvou číslech anglického časopisu Drone vyšly celé série fotografií z cest.

JEDNA VESELÁ HISTORKA

„Když chcete pořídit zajímavou fotografii, je to vesměs na místech, kde se pohybují turisté, a tudíž nemůžete vzlétnout. Když jsem chtěl například vyfotit věž v Pise, fotil jsem ji brzo ráno, kdy v jejím okolí skoro nikdo nebyl. Vzlétl jsem, prsty na ovládačích se mi třásly v obavách, abych do stavby nenarazil, něco nepoškodil. Pak mě za zády někdo třikrát oslovil ‚Buongiorno'… a když jsem se otočil, byl to policista a pravými italskými gesty naznačoval, ať jdu rychle s dronem dolů. Na světě je už spousta míst, kde se používat dron nesmí, a někdy na to upozorňují cedule. Třeba na Havaji, na Plitvických jezerech v Chorvatsku, kolem Bílého domu nebo namátkou v Benátkách. V Česku je to kolem Pražského hradu. Výrobci dronů už také do map v softwaru strojů no fly zóny zanesou a vy nemáte v takových místech možnost ani stroj nastartovat, pokud si nevyžádáte povolení," vysvětlil Radim Kolibík.

FOTOGRAFICKÝ SEN

V okolí Ostravy rád fotí Beskydy, Důl Michal, chystá se na Landek, Zakopane nebo fotil nedávno v mrazu a metru sněhu v Tatrách. Kromě fotografování také točí videa ve 4K.

„Jsou kvalitnější než fotografie. Na ty jsem ale rozhodně nezanevřel," dodal. A sen? „Prvního června nás dvacet letí s Ivem Petrem na Island. Když jsem s dronem začínal, dal jsem si za cíl jednou s ním fotit právě na Islandu. A trvalo pět let, než jsem se tam dostal, protože jsem byl všude jinde," svěřil se fotograf. Také se chystá v září na tři týdny do vysokých hor v Peru. Fyzičku bude ladit v létě v Itálii a v Rakousku.

„Kdybych neměl firmu, která mě velmi zaměstnává, cestoval bych a točil přírodopisné snímky třeba pro televizi." (smích)

Kdo je Radim Kolibík Narodil se ve znamení Berana. Vystudoval střední školu a do roku 1997 pracoval ve Vítkovicích na NCN strojích. Vztah ke dřevu ho přivedl na myšlenku založit nábytkářskou firmu. Stalo se tak v roce 1994 a nábytek vyrábí ve firmě City Color Interiér Design dodnes. Manželka Lenka firmu řídí, když je zrovna na cestách. Mají dceru Barboru, která zrovna maturuje. Žije v Ostravě. Letos byly čtyři jeho snímky zveřejněny v knize Dronescapes, kterou vydalo nakladatelství Thames a Hudson v Londýně. Editorkou je Ayperi Karabuda Ecer, členka World PressPhoto jury, editorka Magnum Photos Paris a Reuters. Knihu bude Radim Kolibík prodávat od konce května. Sledujte jeho FB profil kolibik.foto nebo www.kolibik-foto.cz. Až do 31. května si v Kinokavárně v centru Ostravy můžete prohlédnout výstavu jeho fotografií.