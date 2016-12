Senioři, pozor! Na silvestra necestujte „načerno"

Lidé nad 65 let mohou v ostravské MHD cestovat na 365denní nulový kupon, který si zdarma nahrají na ODISku. Kvůli přestupnému roku jim ale vyprší už 30. prosince. Nový si tak musejí vyřídit už o den dříve, aby na silvestra necestovali „načerno"

365DENNÍ KUPON může řadě lidí skončit už 30. prosince. Pokud chtějí na silvestra cestovat zdarma, je potřeba si jej obnovit.Foto: Deník

„365denní kupon mám pouze do 30. prosince. Co ten poslední den v roce? Stačí mi občanský průkaz, nebo si musím koupit lístek?" ptalo se v uplynulých dnech několik starších čtenářů Deníku.

Lístek si kupovat nemusejí, ovšem občanský průkaz jim nepostačí a ani kupon nebude mít kvůli přestupnému roku 366denní platnost. Zkrátka si budou muset bezplatný kupon vyřídit o den dříve tak, aby začal platit už 31. prosince.

Důvod na dotaz Deníku objasnil mluvčí Koordinátora ODIS Aleš Stejskal. „Nejedná se, jak si řada lidí myslí, o roční kupon, ale 365denní, který mohou mít třeba od července do července. Pokud chtějí senioři na silvestra cestovat bezplatně, musejí si kupon v nejbližších dnech vyřídit s platností už od 31. 12. 2016," uvedl Stejskal.

K TÉMATU:

Jak cestují senioři v ostravské MHD?Ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava mohou lidé od 65 do 70 let cestovat na území města zdarma. Musejí však mít na ODISce nahraný 365denní kupon. Lidem nad 70 let pak k cestování stačí pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas.