Sjezd velikánů: vařit budou Pohlreich, Kašpárek i „Skippy"

Milovníci dobrého jídla, zbystřete! V Ostravě se bude konat o víkendu Garden Food Festival.

Ostravan Jiří Nenička - jako jediný šéfkuchař v Ostravě má certifikát na krájení vepřové šunky jamón.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Husí játra, lanýže, zvěřina, španělská šunka Jamon serrano, ale i slezský bigos, cvrčci, šneci, víno, pivo… A k tomu zručnost a profesionalita Zdeňka Pohlreicha, Radka Kašpárka či Markéty Hrubešové. To je Garden Food Festival, který se 10. a 11. června poprvé bude konat v Ostravě.

V Dolní oblasti Vítkovic tak budete moci ochutnávat „za pár grešlí" (vlastní platidlo festivalu) z degustačních talířů sedmdesáti vystavovatelů.

„Prezentují se restaurace a bistra nejen z Ostravy, ale představí se také šéfkuchaři z Lysé hory, Pstruží či z Dolní Lomné," řekl pořadatel Pavel Vysloužil a dodal, že zpestřením bude účast F1 Race Catering Trucku, který bývá součástí VIP zóny na závodech formule 1.

Garden Food Festival

10. a 11. června 2017



Místo: Dolní oblast Vítkovic (pod vysokou pecí)



Sobota: (moderuje Petr Král) od 10.15 do 19 hodin



Neděle: (moderuje David Girten) od 10.15 do 18 hodin.

Vařečkou v ruce bude v sobotu na festivalu úspěšně „šermovat" již zmíněný michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek (vystudoval ostravskou střední školu společného stravování), foodblogerka a specialistka na asijskou kuchyni Kamila Kamu Rundusová, ochutnat můžete sladké mámení cukrářky Ivety Fabešové.

Sobotní podvečer bude patřit Jiřímu Neničkovi, jedinému ostravskému šéfkuchaři, který vlastní certifikát na krájení vepřové šunky Jamón. „V roce 2016 jsem se přihlásil do Barcelony na kurz krájení kýty. Trval jeden den a z dvaceti účastníků jsem byl jediný Čech. Naučil jsem se nejen ekonomicky a správně krájet maso, vytěžit z kýty co nejvíce plátků, ale dozvěděl jsem se třeba, jak dlouho která šunka zraje, co který druh prasete žere a podobně," vypráví sympatický šéfkuchař.

Zdárně sekundovat mu bude Dominik Grmela s porcováním parmazánu. Ze sobotního programu jistě zaujme také tvarůžková cukrárna, hmyzí show, rady, jak na ústřice, nebo vaření manažera baníkovské staré gardy Petra „Skippyho" Zajaroše.

„Hvězdou festivalu bude v neděli Zdeněk Pohlreich, který se představí hned třikrát, zajímavá bude papričková show chillimana Tomáše Nového či domácí kuchyně Markéty Hrubešové. Festival myslí i na děti.

V rámci projektu Česko čte dětem si děti ve své „zóně" mohou odpočinout při čtení Markéty Hrubešové či Radka Kašpárka. Nebo nahlédnout na potraviny pomocí mikroskopů, vyzkoušet, jak mohou některé potraviny, pomoct při vodivosti elektřiny a vyzkoušet další aktivity.